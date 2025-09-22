Slušaj vest

U požaru u Ustaničkoj ulici 244 a, u Beogradu izgoreo je ceo stan, ali je oštećen i stan estradne menadžerke i pevačice Nataše Gluhović. Naime, starija gospođa u čijem stanu je buknuo požar je komšinica Nataše Gluhović, vanbračne partnerke Hasana Dudića.

Stan estradne menadžerke je takođe uništen, a sve na tom spratu je zapečaćeno. Inače, osim menadžerstva, Nataša se pre nekoliko godina oprobala i kao pevačica.

Hasan Dudić o ulasku sina Mikija u Elitu Foto: Printscreen

Nataša radila sa Modelsicama, Zlatom Pertrović...

Tokom svoje karijere sarađivala sa mnogobrojnim estradnim ličnostima, a sa Hasanom je izgradila je poseban odnos.

- Kao menadžer sarađivala sam sa estradnjacima kao što su Acko Nezirović, Ljupče Nedić, Modelsice, Zlata Petrović, Vera Matović, Mina Kostić i mnogim drugim. Dudića sam, recimo, prije nekoliko godina “vratila” na estradu jer je bio u fazi potpunog povlaćenja sa scene. Bolešljivost, tragedija sa Šabanom Šaulićem i mnogo toga drugog uticalo je na njega. Do sada sam radila sa mnogima, a nastupe sam organizovala u mnogim državama poput Turske, Bugarske, Austrije…

Nataša Gluhović Foto: Pritnscreen/Instagram

- Sa Hasanom sam se upoznala davno, još dok sam bila djevojčica maltene, jer moj otac Era je bio taksista i redovno je vozio pokojnog Tomu Zdravkovića, ali i samog Hasana. Na njegov nagovor uplovila sam u estradne vode, ali ovoga puta kao pjevačica. Predivan je, moj veliki vjetar u leđa, uvijek uz mene. Hasan mi svakako pomaže oko svega toga, ali, vidjećemo, publika će reći posljednju – kroz smijeh završava Nataša Gluhović.

