Slušaj vest

Voditeljka Dragana Katić je govorila o svojim naslednicima, blizancima Bobanu i Bojanu, koji su ove godine odmor proveli sa njom, ali i kolegi Žiki Jakšiću koji se vratio na scenu nakon problema sa zdravljem.

- Sve je proteklo savršeno na snimanju prve emisije "Nikad nije kasno", kad ona prođe onda sve ostalo znamo kako funkcioniše. Prošlo je fenomenalno, bilo je lakše sa Žikinim povratkom. Negde neko ko je tu esencija svega onoga, pre svega i autor ideje emisije, nekako je bilo i jednostavnije i lakše da se radi.

S obzirom na da se u emisiji "Nikad nije kasno" od epizode do epizode menja član žirija, voditeljka smatra da je to prednost ovog formata.

1/8 Vidi galeriju Dragana Katić Foto: Printscreen/Instagram

- To i gledaocima izgleda zanimljivo, jer znamo da će svaki put biti dva nova člana žirija, a gledaoci ne znaju ko je to i to unese neku dinamiku. To su sve vrlo kompetentna bića koja mogu da kažu nešto o takmičarima, rekla je voditeljka i dodala da koncepcija emisije "Nikad nije kasno" je da dobiju svoju drugu šansu u životu koju iz različitih razloga imali kada je to trebalo.

"Bog mi je nekako ispunio želju"

Dragana Katić je dodala da je uživala na odmoru sa decom.

- Veći deo odmora sam provela sa decom i to posle pet godina, nije bio slučaj da obojica baš budu tu i da budem sa njima i da se onako podsetim i vratim u te slatke obaveze koje mame imaju. To je spremanje ručka, ispraćanje, dočekivanje, peglanje, pranje veša, prosto sam se vratila u nešto za šta sam mislila da je nemoguće da se desi, dodala je.

- Bog mi je nekako ispunio želju, i čak sam planirala da odem na još neka dva mesta, ali sam prolongirala i rekla sam: "Pa oni su veliki, oni su svoji ljudi, retko kad će mi se pružiti takva prilika".

- Negde vas život naučio kada dete ode od vas i ne živi tu 5 godina, kada je samostalno, onda se uželite te simbioze u kući koja vlada.