Slušaj vest

Jovan Radulović Jodžir, kontroverzni influenser iz Crne Gore, obeležio je rođendan svoje supruge Irene emotivnom porukom na društvenim mrežama. On je napisao da su zajedno prošli kroz periode kada “nisu imali ništa”, ali da mu je život zaista počeo onog trenutka kada ju je upoznao.

- Prošli smo sve od momenta kada nismo imali ništa, do ovoga danas kada imamo sve. U stvari sve sam imao kada sam imao kada sam onog dana tebe pronašao. Jedina moja - napisao je Radulović, uz njihovu zajedničku fotografiju.

Jordžir i Irena Radulović
Jordžir čestitao supruzi Ireni Radulović rođendan Foto: Printscreen/Instagram

Bila sa Andrijom Miloševićem

Pre nego što su se upoznali, Irena je bila u vezi sa Andrijom Miloševićem pet godina, otkrio je Jodžir jednom prilikom . On je jasno istakao da između njega i Ireninog prethodnog odnosa nema tajni i da su se njih dvoje upoznali tek dve godine nakon njenog raskida sa Miloševićem.

- Andriju strašno cenim, nikada ga nisam upoznao i žao mi je zbog toga. Voleo bih kad se sretnemo da se upoznamo, on je legenda najveća na svetu koja postoji. Ja ženi često kažem "Tebi je, Irena, ceo život u smehu prošao. Smejala se sa njim pet godina, sad sa mnom deset". Ona nije njega ostavila zbog mene, nas dvoje smo počeli da se viđamo dve godine nakon njihovog raskida - ispričao je on.

Ne propustiteStarsPOZNATA VODITELJKA JE ŽENA POPULARNOG INFLUENSERA, A PET GODINA BILA U VEZI SA ANDRIJOM MILOŠEVIĆEM! Muža zaprosila testom za trudnoću, on ovako govori o glumcu
Andrija Milosevic.jpg
Stars“MOJOJ ĆERKI BABA JE OTKINULA PRST” Jezivo priznanje Jodžira rastužilo fanove, otvorio dušu o stravičnoj porodičnoj nezgodi: Irena ga je NAŠLA NA PODU…
screenshot-20240911-225356.jpg
StarsOVA ZGODNA VODITELJKA JE BIVŠA DEVOJKA ANDRIJE MILOŠEVIĆA! Danas je udata za popularnog influensera: "Zaprosila me pozitivnim testom na trudnoću" (FOTO)
andirja milošević.jpg
Stars"DOK NE RAŠČISTIN, NIŠTA..." Oglasio se Jodžir posle novog pokušaja paljenja njegovog automobila
11.jpg