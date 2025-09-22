Slušaj vest

Jovan Radulović Jodžir, kontroverzni influenser iz Crne Gore, obeležio je rođendan svoje supruge Irene emotivnom porukom na društvenim mrežama. On je napisao da su zajedno prošli kroz periode kada “nisu imali ništa”, ali da mu je život zaista počeo onog trenutka kada ju je upoznao.

- Prošli smo sve od momenta kada nismo imali ništa, do ovoga danas kada imamo sve. U stvari sve sam imao kada sam imao kada sam onog dana tebe pronašao. Jedina moja - napisao je Radulović, uz njihovu zajedničku fotografiju.

Jordžir čestitao supruzi Ireni Radulović rođendan Foto: Printscreen/Instagram

Bila sa Andrijom Miloševićem

Pre nego što su se upoznali, Irena je bila u vezi sa Andrijom Miloševićem pet godina, otkrio je Jodžir jednom prilikom . On je jasno istakao da između njega i Ireninog prethodnog odnosa nema tajni i da su se njih dvoje upoznali tek dve godine nakon njenog raskida sa Miloševićem.