"NISMO IMALI NIŠTA, ŽIVOT JE POČEO S TOBOM" Kontroverzni ĐETIĆ čestitao ženi rođendan, njegove reči su čista ljubav (FOTO)
Jovan Radulović Jodžir, kontroverzni influenser iz Crne Gore, obeležio je rođendan svoje supruge Irene emotivnom porukom na društvenim mrežama. On je napisao da su zajedno prošli kroz periode kada “nisu imali ništa”, ali da mu je život zaista počeo onog trenutka kada ju je upoznao.
- Prošli smo sve od momenta kada nismo imali ništa, do ovoga danas kada imamo sve. U stvari sve sam imao kada sam imao kada sam onog dana tebe pronašao. Jedina moja - napisao je Radulović, uz njihovu zajedničku fotografiju.
Bila sa Andrijom Miloševićem
Pre nego što su se upoznali, Irena je bila u vezi sa Andrijom Miloševićem pet godina, otkrio je Jodžir jednom prilikom . On je jasno istakao da između njega i Ireninog prethodnog odnosa nema tajni i da su se njih dvoje upoznali tek dve godine nakon njenog raskida sa Miloševićem.
- Andriju strašno cenim, nikada ga nisam upoznao i žao mi je zbog toga. Voleo bih kad se sretnemo da se upoznamo, on je legenda najveća na svetu koja postoji. Ja ženi često kažem "Tebi je, Irena, ceo život u smehu prošao. Smejala se sa njim pet godina, sad sa mnom deset". Ona nije njega ostavila zbog mene, nas dvoje smo počeli da se viđamo dve godine nakon njihovog raskida - ispričao je on.