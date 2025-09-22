Slušaj vest

Dari Bubamari konačno cvetaju ruže na ljubavnom planu. Pevačica, poznata po tome što privlači skoro duplo mlađe muškarce, i ovog puta je krenula istim stopama, u njen život uplovio je 24 godine mlađi Vladan K.

Iako pokušava da svoj ljubavni život sačuva daleko od očiju javnosti, to joj baš i ne polazi za rukom. Dara je s novim, dvadesetpetogodišnjim dečkom bila na Jahorini, ali, iako nisu objavljivali zajedničke fotografije, slike istih predela koje su objavljivali na mrežama su ih odale da su na zajedničkom odmoru.

Otvara klub na Mikonosu

Kurir je došao do informacija o Darinom novom izabraniku, s kojim je u vezi od juna. U pitanju je 25-godišnji Vladan K. koji već pet godina živi i radi u Dubaiju.

-Vladan je Srbin, koji je rešio da karijeru gradi u Dubaiju. Zaposlen je kao mendžer u jednom eminentnom restoranu. U narednom periodu češće će boraviti na Mikonosu, gde je i živeo četiri meseca pre odlaska u Emirate. U planu mu je da na tom grčkom ostrvu sledeće godine otvori klub, te će se narednih meseci time baviti. Ambiciozan je i to se Dari svidelo - kaže naš izvor upućen u odnos pevačice i njenog novog dečka i nastavlja:

- Darina i Vladanova ljubav planula je nenadano tokom izlaska na Mikonosu, gde je ona bila u junu na odmoru. Vladana je očarao Bubamarin izgled – on je oduvek imao sklonost prema zrelijim i uspešnim devojkama, a pevačica mu je posebno zapala za oko. Te večeri joj je prišao, razmenili su brojeve, nastavili da se viđaju i bolje upoznaju, i ubrzo su odlučili da svoju vezu nastave. Kad god mogu zbog Darinih obaveza pre svega u "Zvezdama Granda" oni se viđaju. Za sada im je lepo - tvrdi izvor za Kurir.

Pozvali smo Daru za komentar, a prema njenom glasu bilo je lako zaključiti da je zadovoljna svojim novim izborom partnera.

Nestao sa društvenih mreža

- Srećna sam, ali o privatnom životu ne bih ništa komentarisala - poručila je kratko uz osmeh.

Inače, Vladan je nedavno "nestao" sa društvenih mreža kada je isključio svoj profil na Instagramu.

