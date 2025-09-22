Slušaj vest

Pevač Srećko Šušić, koji boluje od cerebralne paralize, pevao je na vašaru u Šapcu. Srećko je bio pulen jedne od svojevremeno najpopularnijih grupa "Južni vetar". Na društvenoj mreži Tiktok se pojavio snimak kako peva pridržavajući se na štakama čuveni hit "Ja neću lepšu, ja neću drugu".

- Ja neću lepšu ja neću drugu. Srećko Šušić. Šabački vašar 19.09.2025, stoji u opisu videa sa Tiktoka.

Bogata biografija i borba sa bolešću

Pevač Srećko Šušić (68) rođen je i odrastao u Kraljevu, a još u njegovom detinjstvu mnogi su primetili njegov dar za muziku. Tokom godina je uspeo da zaštiti svoj privatni život od javnosti, te se malo informacija o njemu moglo otkriti, ali je pevač pre nekoliko godina obelodanio jedan deo života koji je rastužio javnost.

Naime, Srećko je svojevremeno u jednoj emisiji ispričao da je rođen kao zdrav dečak kome je nedugo nakon što je pohodao uspostavljena dijagnoza cerebralne paralize, a to je i razlog zašto je ceo život bio na štakama, a samim tim je ovu istinu krio od svih, te se ceo život borio sa poteškoćama koje donosi ovo neizlečivo oboljenje.

- Ja sam morao da krenem u školu u pola pet. Svi moji drugari počinju da šetaju devojke, a mene su svi gledali kao drugara. Nekad je bilo samo suvo parče hleba koje smo morali da delimo - rekao je pevač u jednoj emisiji.

Srećkova muzička karijera počela je davne 1992. godine. On je tada bio zreo čovek, koji zna šta želi i koji je siguran u svoje kvalitete i sposobnosti.

Izabrao je da se oproba u svetu narodne muzike, koja se u tom periodu vrlo rado slušala po kafanama i sličnim ugostiteljskim objektima. Šušić je bio aktivan pevač sve do 2006. godine. Te godine je on naprasno prekinuo sve planirane projekte.

Nakon toga, Srećko nije imao puno dodira sa javnom scenom i svima je bilo jasno da je odlučio da vodi miran i izolovan život, retko gde se mogao sresti.

