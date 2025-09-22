Slušaj vest

Pevačica Marina Radosavljević kojoj je pre tri godine zapaljen automobil, progovorila je o napadu koji je pretpela.

Radosavljevićeva je tada objavila potresne fotografije na kojima se vide brojne povrede po leđima, nogama i rukama, a potom je smogla snage da progovori za Informer.

Da li znate razlog napada?

– Preispitivala sam se i shvatila da jedini razlog ovako jezivog fizičkog napada može biti samo nečija bolesna ljubomora. Plaši me činjenica da je neko bio spreman da plati profesionalne batinaše da napadnu jednu ženu, a tek potom pevačicu. Zastrašujuće je da postoje ljudi koji za novac pristaju da prebiju bilo koga, naročito slabije od sebe. Posebno kada uzmemo u obzir da sam bila sama, da su me nemilosrdno bacili na pod, poprskali suzavcem, a potom brutalno tukli dvojica muškaraca.

Koliko ste povređeni?

– Mogu da kažem da sam imala sreće što sam izbegla smrt. Bacili su me na asfalt, tik uz betonsku žardinjeru – da sam udarila u nju, sada ne bih razgovarala sa vama. Od težih povreda imam frakturu ruke, jer sam pokušavala da zaštitim lice, a telo mi je bilo prekriveno modricama, ranama i podlivima. Najpre sam zbrinuta u Hitnoj pomoći u Vrnjačkoj Banji, a potom prebačena u bolnicu u Kraljevu.

Kako se sada osećate?

– Ne umem da opišem osećaj. Nikada ranije nisam doživela nasilje, strah i nemoć kakve sam tada osetila. Za mene je to bio pravi šok. Imam utisak da više nikada neću smeti sama da izađem iz kuće. Još teže mi pada pomisao da ću pri svakom odlasku na posao živeti sa strahom.

Pevačica je zatim detaljno opisala sam napad.

– U lokalu u kojem često nastupam svi me poznaju i nikada nisam imala problema. Tog dana napadači su bili potpuno maskirani, sa fantomkama na glavi. U početku sam pomislila da su prolaznici, jer je u pitanju šetalište. Krenula sam do svog automobila po mikrofon, kada su mi prišla dvojica. Jedan mi je bacio suzavac u oči, a drugi me oborio na zemlju, pa su me zajedno počeli udarati palicama po leđima i telu. Nedelju dana ranije, na istom mestu, pretučen je i jedan mladić koji je jedva preživeo.

– Obratila sam se policiji za pomoć i verujem da će napadači biti otkriveni. Neću stati dok pravda ne bude zadovoljena – rekla je Marina Radosavljević za Informer.

