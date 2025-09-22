Slušaj vest

Kakav koncert za kraj letnje turneje! Mlada muzička zvezda Milica Pavlović održala je sinoć koncert u Kruševcu o kojem će se dugo pričati, a gde ju je slušalo preko 15.000 posetilaca, dok organizatori procenjuju da je ovo najposećeniji koncert u okviru Festivala balona u ovom gradu.

Čim je izašla iz automobila znalo se da će ovo biti nezaboravna noć jer je od količine ljudi jedva uspela da stigne do bine, dok su svi uzvikivali njeno ime.

Najbolja noć u Kruševcu

- Drago mi je što vas vidim u ovolikom broju. Hoću da ovo bude najbolja noć u Kruševcu - rekla je Milica pre samog početka koncerta, dok je blistala u crnom topu sa kristalima i crnim trendi pantalonama.

Ipak najveći vrisak nastao je kada je najavila novu pesmu „ADHD“, koja je objavljena pre samo dve nedelje, a publika u Kruševcu je uglas pevala svaku reč ovog hita.

Da Milica definitivno ima hit godine pokazuje i to da pesma u rekordnom roku ima tri i po miliona pregleda na „Jutjubu“, kao i da je na vodećem mestu na svim striming platformama u Srbiji i regionu.

Podsetimo, ovo je prva pesma koju je Milica objavila nakon turneje “Lav”, dokumentarnog serijala “Lav The Showrunner”, kao i koncertnog filma “Lav The Show”, a kojom najavljuje novi album, za koji se već priča da će biti nešto potpuno drugačije i inovativno na regionalnoj muzičkoj sceni.

Iznenađenje

Kruševljani su oduševljeno pevali sve pesme, a pravo iznenađenje je usledilo kada su se Milici na bini pridružili fanovi koji su zajendo sa njom, uz poseban perforans, otpevali hitove “Šećeru” I “Hej ženo”. Iako je obezbeđenje htelo da reaguje i skloni fanove sa bina, Milica im to nije dozvolila već im je dopustila da zajedno sa njom uživaju pred masom ljudi koja je sinoć bila u Kruševcu.

Pored vernih fanova iz ovog grada, Milicu je iznenadio i par koji joj je na koncertu u Novom Sadu u okviru turneje “Lav” poslao pozivnicu za venčanje, kojem je ona kasnije u Aleksincu i prisustvovala, baš kao što je i obećala.

Milicu su Kruševljani obasipali cvećem, plišanim igračkama i poklonima, a u publici su viđeni i transparenti sa stihovima najpoznatijih pesama Pavlovićeve.

Tokom ove letnje turneje Milica se može pohvaliti sa velikim brojem koncerata i rekordnim posetama, a ovaj u Kruševcu još jednom je potvrdio zašto Milica nosi epitet jedne od najtraženijih muzičkih zvezdi u regionu, dok u publici se moglo čuti da jedva čekaju novi album, koji će po svemu sudeći biti prava muzička bomba.