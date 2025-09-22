Slušaj vest

Lexington bend priredio je nezaboravnu i emotivnu noć pred publikom u Ljubljani. Nastup u čuvenim Križankama, jednom od najprestižnijih koncertnih prostora u Sloveniji, za članove benda bio je ostvarenje dugogodišnjeg sna.

Foto: Simone di Luca

“Postoje koncertne dvorane i pozornice na kojima smo maštali da sviramo još od detinjstva. Križanke su u Sloveniji ono što je Sava Centar u Srbiji – statusni simbol i mesto gde su nastupali najveći. Još jedan san je ostvaren“, poručili su momci iz Lexingtona nakon koncerta.

Zanimljivo je da se sve dogodilo samo nekoliko dana uoči velikih beogradskih koncerata koje će bend održati u renoviranom Sava Centru, 25, 26. i 27. septembra.

Foto: Simone di Luca

“Ovo ludilo od sinoć daje nam nenormalan emotivni i energetski boost za ono što nas čeka u Beogradu“, dodali su članovi benda.

Nakon spektakla u Ljubljani, Lexington bend se vraća publici u Srbiji, a interesovanje za njihove beogradske koncerte je ogromno.

