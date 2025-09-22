"NEMILOSRDNA SAM" Dea Đurđević našla novog dečka, pa zbunila objavom: Oglasila se i poslala šok poruku!
Voditeljka televizije Pink Dea Đurđević u poslednje vreme je u centru pažnje medija i javnosti zbog ljubavnog života - raskida sa kolegom Mladenom Mijatovićem, kao i ulaska u novu emotivnu vezu. Ipak, ona često intrigira javnost i svojim objavama na Instagramu, koje su uvek pod lupom fanova.
Ovoga puta, Dea je podelila fotografiju iz studija gde je pozirala u bež kompletu, a njen opis je mnoge zaintrigirao.
- Nikada nemoj da mešaš moju dobrotu sa slabosti. Nemilosrdna sam kada je za to vreme - napisala je ona.
O bivšem nakon raskida
Podsetimo, Dea je nedavno govorila o raskidu sa Mladenom Mijatovićem koji se vratio u Srbiju nakon njihovog raskida.
- Nismo se videli, radimo zajedno, ali se nismo sreli dosad. Mislim, izvesno je, srešćemo se, pobogu, radimo na istoj televiziji. Dešava se, sve je to život - rekla je za "Informer" tada Dea i progovorila o novom dečku.
Ima novog dečka
- Zaljubljena sam. To je novo, Nisam ga pomenula imenom i prezimenom i dobro je što nisam. Pošto gleda, sigurno misli: "Kako sam hrabar i snažan." Verovatno treba imati hrabrosti, ali i manjak kompleksa. Prvo treba nositi breme javne ličnosti, pa onda i breme neke javne ličnost koja je preživela ono što je preživela. To jeste svojevrsna hrabrost i manjak kompleksa.
Kurir.rs
