Nakon serije rasprodatih nastupa širom regiona i Evrope, popularni pevač Boban Rajović uzeo je nekoliko dana predaha koje je posvetio onima koji mu znače najviše – porodici.

 Rajović je otputovao u Kopenhagen, gde deo njegove porodice živi, a priliku je iskoristio da vreme provede baš sa njima, tačnije sa svoja dva brata, Slobodanom i Zoranom, koji sa svojim porodicama žive u Danskoj.

 U zajedničkom druženju nastale su i emotivne fotografije sa braćom i njihovim naslednicima, koje su odmah privukle pažnju obožavalaca. Na prvi pogled, mnogima nije promaklo – sličnost između trojice braće je neverovatna, a osmesi i porodična toplina govore više od reči.

Boban Rajović
Boban Rajović ističe da su mu braća najveća podrška Foto: Kurir Televizija

 Podsetimo, Boban je i u svom dokumentarnom filmu “Prvo poluvrijeme” otvoreno govorio o tome koliko mu braća znače u životu, a tada nije krio emocije pa je pred kamerama i zaplakao.

 - Oni su moja najveća podrška -istakao je tada Rajović, naglasivši da je njihova veza, iako često razdvojeni kilometrima, neraskidiva i uprkos tome što se sva trojica bave potpuno različitim poslovima.

 Kratak boravak u Danskoj bio je za pevača samo predah pred nastavak bogate koncertne sezone. Već narednih dana Rajović nastavlja sa nastupima – prva stanica biće Hrvatska, a potom ga očekuje i veliki koncert u Ljubljani, gde publika s nestrpljenjem iščekuje da uživo čuje njegove hitove.

Boban Rajović u Lebanama Izvor: Privatna arhiva