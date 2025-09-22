Slušaj vest

Za voditeljku Suzanu Mančić je tužan dan. Ona je nedavno primila jako tužne vesti, o smrti prijatelja i saradnika, fotografa Mikice Veselinovića.

Vidno potrešena, ona se obratila na mrežama i oprostila se od njega.

- Zbogom mili druže, mnogo sam tužna… Imao si dobro srce i dobro oko, tvoje fotografije obeležile su jednu epohu i sačuvale uspomene na mladost moje generacije. Mirno putuj - napisala je ona na Instagramu.

Suzana Mančić kao "loto devojka" Foto: Printskrin Youtube, Printscreen

Kako je objavila, oni su bili dobri prijatelji, ali i saradnici. Prema mišljenju Suzane Mančić on je pravio jedne od najboljih fotografija i zabeležio trenutke koji će se godinama prepričavati.

Tri puta iamla spontani pobačaj

Podsetimo, Suzana Mančić iz braka sa Nebojšom Kunićem ima dve ćerke - Teodoru i Nataliju, a svojevremeno je progovorila o bolnoj temi i neuspelim trudnoćama

Suzana se prisetila teškog perioda kada je tri puta imala spontani pobačaj, a kako kaže, iz gubitaka je upela da crpi snagu.

- Imala sam tri spontana pobačaja i interesantno je to što žene padaju u depresiju kada se to dogodi, a ja sam nekako crpila snagu iz tih gubitaka i govorila sebi da će biti bolje. Žena je rođena da gubi i da rađa, i tako je i bilo. Imala sam sjajnu podršku doktora koji mi je kasnije postao i kum na venčanju i bio je veoma strog prema meni - rekla je Suzana.

Suzana Mančić Foto: ATA images

- Istina je da sam izgubila bebu u šestom mesecu trudnoće i to je bio dečko. Možda je po nekim hromozomima bilo suđeno da gubim mušku decu, a da iznesem dve devojčice. Tada, kada se desio taj gubitak, doneli su mi da potpišem umrlicu, to mi je bilo teško. Sudbina, nešto ti je ipak suđeno i ne možeš da promeniš. Tada sam imala podršku supruga, njemu je bilo baš teško, naravno i majke i oca. Tog dana mi je otac bio u poseti u bolnici, ja sam bila u strašnim bolovima i rekla sam mu: "Tata, idi, ne mogu da izdržim više". Nakon toga je došla babica i rekla: "Suzana, vi ćete se danas poroditi". Tako je i bilo, vi muškarci nemate takva iskustva - rekla je Mančićeva za "Hajp".

Kurir.rs

Ne propustiteStars"DOBRO VEČE, MOGU LI DA SE SLIKAM SA VAMA" Suzana Mančić objavila zajedničku sliku sa planetarno popularnim glumcem, pljušte komentari (FOTO)
Suzana Mancic02 News1 Nemanja Nikolic.jpg
StarsMALO KO ZNA DA JE HALID BEŠLIĆ LUDO VOLEO NAJLEPŠU SRPKINJU! Zajedno doživeli saobraćajku i jedva izvukli živu glavu: Bilo je puno strasti!
Halid Bešlić
StarsVODITELJKA U PROGRAMU UŽIVO PALA I SLOMILA NOGU! RTS gledaoci bili prestravljeni, pogledajte snimak
Suzana Mančić pala
StarsFINANSIJSKI BUM: Suprug Suzane Mančić uvećao bogastvo za 6.000.000!
c7adb6014a854a3a9a63b8b7d7060038.jpg
Stars"PRVI PUT SAM POŽELELA DA ME NEMA" Suzana Mančić o eksplicitnom snimku i stubu srama
suzana-mancic02-news1-damir-dervisagic.jpg

 Suzana Mančić:

Suzana Mančić Izvor: Kurir