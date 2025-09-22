Slušaj vest

Za voditeljku Suzanu Mančić je tužan dan. Ona je nedavno primila jako tužne vesti, o smrti prijatelja i saradnika, fotografa Mikice Veselinovića.

Vidno potrešena, ona se obratila na mrežama i oprostila se od njega.

- Zbogom mili druže, mnogo sam tužna… Imao si dobro srce i dobro oko, tvoje fotografije obeležile su jednu epohu i sačuvale uspomene na mladost moje generacije. Mirno putuj - napisala je ona na Instagramu.

Kako je objavila, oni su bili dobri prijatelji, ali i saradnici. Prema mišljenju Suzane Mančić on je pravio jedne od najboljih fotografija i zabeležio trenutke koji će se godinama prepričavati.

Tri puta iamla spontani pobačaj

Podsetimo, Suzana Mančić iz braka sa Nebojšom Kunićem ima dve ćerke - Teodoru i Nataliju, a svojevremeno je progovorila o bolnoj temi i neuspelim trudnoćama

Suzana se prisetila teškog perioda kada je tri puta imala spontani pobačaj, a kako kaže, iz gubitaka je upela da crpi snagu.

- Imala sam tri spontana pobačaja i interesantno je to što žene padaju u depresiju kada se to dogodi, a ja sam nekako crpila snagu iz tih gubitaka i govorila sebi da će biti bolje. Žena je rođena da gubi i da rađa, i tako je i bilo. Imala sam sjajnu podršku doktora koji mi je kasnije postao i kum na venčanju i bio je veoma strog prema meni - rekla je Suzana.

- Istina je da sam izgubila bebu u šestom mesecu trudnoće i to je bio dečko. Možda je po nekim hromozomima bilo suđeno da gubim mušku decu, a da iznesem dve devojčice. Tada, kada se desio taj gubitak, doneli su mi da potpišem umrlicu, to mi je bilo teško. Sudbina, nešto ti je ipak suđeno i ne možeš da promeniš. Tada sam imala podršku supruga, njemu je bilo baš teško, naravno i majke i oca. Tog dana mi je otac bio u poseti u bolnici, ja sam bila u strašnim bolovima i rekla sam mu: "Tata, idi, ne mogu da izdržim više". Nakon toga je došla babica i rekla: "Suzana, vi ćete se danas poroditi". Tako je i bilo, vi muškarci nemate takva iskustva - rekla je Mančićeva za "Hajp".

