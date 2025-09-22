Slušaj vest

Kristijan Golubović i Kristina Spalevićponovo su zajedno nakon turbulentnog perioda, ali u njihovom odnosu ipak nije sve tako bajno. Naime, njih dvoje su se sad posvađali u emisiji u kojoj su gostovali.

Naime, njih dvoje su se pojavili u jutarnjem programu na Red televiziji gde su prvi put zajedno gostovali posle pomirenja. U društvu sina delovali su raspoloženo, ali prijatna atmosfera nije dugo trajala.

Razlog svađe

Na samom početku razgovora Kristijan je počeo da dobacuje Kristini, tvrdeći da ona ne razume njegovu šalu. Tokom reklama rasprava se rasplamsala, pa je on demonstrativno uzeo sina i napustio studio kroz zadnji izlaz. Nekoliko trenutaka kasnije, i Kristina je učinila isto.

– Izgleda da su imali neki nesporazum. Možda je ipak bilo prerano da ih pozovemo zajedno. Moram priznati da sam i dalje zbunjena – rekla je voditeljka pa je emisija nastavljena bez njih.

Nakon incidenta, oglasio se Kristijan, koji je pokušao da umanji ono šta se dogodilo u studiju.

– Nije bilo svađe, samo je sve još uvek krhko i treba vremena da se povrati poverenje – prokomentarisao za Blic.

Golubović je inače otvoreno govorio i o odnosu sa Kristinom, planovima za brak i mogućoj prinovi.

Želi da joj se dokaže

– Zamerao sam joj sitnice po kući, od običnih rasprava pravili smo ozbiljne svađe. Nikada nismo imali problem oko važnih stvari, već oko gluposti, a to ume da ode predaleko. Sada sam u fazi kada želim da joj dokažem da mogu više i bolje nego pre. Zna ona da je volim i da sam dobar muž i otac kada se potrudim – izjavio je Kristijan.

Otkrio je i da bi voleo da Kristinu odvede pred oltar i da planiraju još dece.

– Za njen rođendan smo se nadali da će biti treća ćerkica. Iskreno, voleo bih da imamo i ćerku i da tu stanemo. Ali, mislim da bi ponovo bio sin, jer je Kristina jaka žena kojoj je Bog namenio sinove da je čuvaju – rekao je on.