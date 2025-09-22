Slušaj vest

Pevač Edis Agić proslavio se učešćem u "Zvezdama Granda", a pre toga se bavio raznim poslovima među kojima je bilo i ugostiteljstvo.

Edis se sada prisetio perioda kada je tokom raspusta radio kao konobar u jednom hotelu u Budvi, a potom se zaposlio u kladionici.

Radio kao konobar

- Bilo je to zanimljivo iskustvo u Budvi, naročito zbog druženja i novih poznanstava. Imao sam samo 17 godina i hteo sam sa drugom da zaradim za džeparac, pa smo obojica radili kao konobari. Već tada sam imao česte svirke i nisam mogao da putujem svaki dan, pa sam se na kraju vratio u Podgoricu - rekao je pevač koji ističe da se nikada nije stideo svojih početaka.

- To je odlična lekcija za svakog mladog čoveka. Mislim da današnji klinci sve manje znaju kako se zarađuje džeparac jer su se vremena dosta promenila. Meni je to pomoglo da naučim da cenim svaki cent. Sećam se čak i prvog zarađenog bakšiša od pevanja, kakva je to sreća bila u tinejdžerskim godinama - rekao je on.

Senidah mu sestra

Podsetimo, Edis je svojevremeno u "Zvezdama Granda" prevario Sašu Popovića kada je od njega sakrio da mu je Senidah sestra od tetke.

- Ja to nisam krio, samo nisam mahao informacijom da mi je Senida sestra. Jednostavno nisam želeo da gradim svoj put preko tuđeg imena, iako mi je Senida sestra od tetke, moj i njen deda su rođena braća. - Ranije je da je više bilo prilika da se viđamo i bili smo bliži. Ona sada živi preko, na turneji je stalno, pa se slabije i viđamo. Ranije, kad god se okupimo bilo je i prilike da pričamo o muzici. Iskreno, sad dugo nismo stupili u kontakt. Ona je jako inovativna i originalna i dopada mi se to što radi, jer je u današnje vreme jako teško biti autentičan. Njoj to polazi za rukom, gradi svoj stil, ne beži od toga i ni u jednom trenutku nije podlegla muzičkim trendovima- objasnio je Edis tada.

