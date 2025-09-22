Slušaj vest

Počela je nova sezona emisije "Zvezde Granda", a na snimanju nove epizode pojavio se pevač Osman Hadžić.

Na iznenađenje mnogih Osman je otkrio da je tu zbog ćerke svoje sestre, koja će se nadmetati u "Zvezdama Granda" za što bolji plasman.

Veliki planovi

- Danas sam u pratnji moje sestričine, ona se prijavila za učešće u "Zvezdama Granda" i ja sam joj podrška. Nisam imao puno vremena za savete, iznenadila me je sa tim. Sve joj je to brat organizovao. Ako bude uspešna i prođe dalje ozbiljno ćemo se pozabaviti ovde - rekao je Osman.

Njegova sestričina, koju ćemo gledati na malim ekranima, zove se Aida. Ima 28 godina i dolazi iz Austrije.

Osman Hadžić nije sestričini davao savete Foto: Printscreen Instagram

- Razmišljala sam o mentorima i mislim da idem sa Milijem, ali ćemo videti. Imam pozitivnu tremu, ali tu imam Osmana. Više će se očekivati od mene zbog njega, ipak je on zvezda. Po uzoru na ujaka priželjkujem mirnu i kulturnu karijeru, nisam sklona skandalima, ali eto nikad se ne zna - rekla je Aida pri predstavljanju.

Suze na početku sezone

Podsetimo, na velikom otvaranju nove sezone muzičkog takmičenja “Zvezde Granda“, oživljena je uspomena na osnivača Granda i estradnog maga Sašu Popovića, koji nas je napustio pre više od šest meseci.

Otvaranje nove sezone Zvezda Granda u suzama Foto: Printscreen YouTube

U njegovu čast finalisti prethodne sezone izveli su pesmu koja je postala simbol Popovićevog stvaralaštva “Rode će se opet vratiti“, a koju su svojevremeno snimili tadašnji finalisti Nemanja Stevanović Dušan Svilar, Milan Stanković i Milan Dinčić Dinča.

Žiri je u jednom trenutku ustao sa svojih stolica, a bilo je i suza.

Kurir/Blic