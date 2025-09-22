Slušaj vest

Estardna menadžerka i pevačica Nataša Gluhović prolazi kroz agoniju. Njena dva stana u centru grada, u Ustaničkoj ulici, potpuno su izgorela u velikom požaru koji se dogodio juče u popodnevnim časovima.

Vatrena strihija koja je izbila u stanu starije gospođe, odnosno Natašine komšinice, ubrzo je prešla na susedne domove i pretvorila ih u pepeo i garež.

Nataša Gluhović Foto: Printscren Instagram

Sve na tom spratu je zapečaćeno od strane policije koja je odmah nakon brze reakcije vatrogasaca izašla na teren i obavila uviđaj. Na svu sreću, nema stradalih u požaru, ali je šteta ogromna.

Uložila 30.000 € Nataša Gluhović je za Kurir otkrila sve detalje tragedije koja ju je zadesila. Ona je vidno potrešena otkrila da je požar izazvan svećom, ali i da ne zna kome da se obrati za pomoć jer se nalazi u beznadežnoj situaciji.

- Osećam se jako loše. Dva stana koja imam u toj zgradi, jedan do drugog, potpuno su izgorela, do remelja, sve je pretvoreno u ruinu. Ne mogu da verujem šta se desilo, pre samo dva meseca sam renovirala oba stana, sredila ih, sve je u njima bilo novo. Uložila sam u njih 30.000 evra.

Kako je došlo do požara

- Sve je počelo tako što je komšinica zapalila sveću, koja je prvo zapalila njen stan, a ubrzo je plamen prešao i na moj, pa na drugi. Mi smo na poslednjem, petnaestom spratu, tako da se varta neverovatno brzo proširila. Nakon što je požar ugašen, shvatila sam da je šteta stopostotna. Sve je crno, nov nameštaj je sada pepeo, zidovi su se urušili, nema više ničega.

Kako je otkrila, policija je izašla na lice mesta i obavila uviđaj.

- Odmah nakon vatrogasaca je došla policija, koja je fotografisala čitav sprat i tražila izjavu koju sam dala. Nakon toga su otišli i to je sve što znam o slučaju.

Na sva vrata kucala za pomoć

- Nije prvi put. Pre oko deset godina takođe se dogodio požar u istom stanu. Još tada sam se nadležnim organima žalila, ali niko me nije shvatio ozbiljno, pa niko nije ništa preduzeo. Sada sam potpuno bespomoćna, jer ne znam kome da se obratim za pomoć, ovo je velika šteta. Zvala sam opštinu, policiju, upravnika zgrade, ali svi kažu isto - ne znaju kako da mi pomognu. Jedino što još mogu je da tužim komšinicu koja je izazvala nesreću, ali to ne želim da radim. Ona je stara žena, a i ne mogu od nje tražiti odštetu kada zam da jedva krpi kraj s krajem.

U ljubavnoj vezi sa Hasanom Dudićem

Inače, Nataša je nevenčana supruga pevača Hasana Dudića.

- Sa Hasanom sam se upoznala davno, još dok sam bila djevojčica maltene, jer moj otac Era je bio taksista i redovno je vozio pokojnog Tomu Zdravkovića, ali i samog Hasana. Na njegov nagovor uplovila sam u estradne vode, ali ovoga puta kao pjevačica. Predivan je, moj veliki vjetar u leđa, uvijek uz mene. Hasan mi svakako pomaže oko svega toga, ali, vidjećemo, publika će reći posljednju – kroz smijeh završava Nataša Gluhović.

Kurir.rs

