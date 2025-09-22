Slušaj vest

Dragan Kojić Keba održaće koncert 16. oktobra u MTS dvorani. On će na druženju s publikom obeležiti 32 godine od kada je održao prvi koncert.

Tim povodom on je organizovao druženje s medijima, a pričao je o brojnim temama, kako poslovnim, tako i privatnim, a otkrio je da je njegov sin Igor Kojić u organizaciji, ali i sponzor koncerta.

Keba-britka i oštra sablja

- Moj nadimak Keba je "britka i oštra sablja"... Šta će se dogoditi? Znate šta, nadam se da će biti mesta i za mene koliko će biti gostiju. Moj Igor je veoma duhvit i veoma vispren, verovatno će da napravi neka iznenađenja. On je sponzor mog koncerta, ko će biti bolji sponzor od sina.. Kao što je natpis "muzika Balkana", očekujete mnoge moje kolege, velike zvezde iz regiona. Ne samo Jugoslavila, nego i Rumunija, Bugarska, Turska, Grčka - rekao je Keba, pa nastavio:

- Očekujte, već znate da je moja pasija i navika da snimam i snimao sam pesme na raznim jezicima. Jednosatvno to volim i znam da mi to leži i da publiika voli. Biće tu i klavir i gitara, pa naravno da hoće. Nataša svira više instrumenata... Šta mene može više da iznenadi ili prepadne?

Keba će nakon beogradskog koncerta otići i na turneju po bivšoj Jugoslaviji. Ovom prilikom prisetio se kako su one izgledale nekada.

- Turneje, to je više pevača. Pa ja sam uživao u tome. Devedeset i neke godine, pa tada se prvi put dešavalo da se na trgovima okuplja po 50.000 do 100.000 ljudi. To je nekih godina onda prestalo pa smo svi prešli na samostalne koncert, mene je tada neka tuga obuzela, oko mene šminkeri, frizeri.. Nekako mi je to bilo prazno, nedostajalo mi je druženje. Takvih koncerta je danas sve manje i manje, ja bih voleo da to neko smisli i počnemo ponovo.

Rade Jorović ga spasio bruke

Pevač se prisetio i kada mu je na jednom koncertu pukao kaiš.

- Evo, ispričaću anegdotu koja se dogodila pre 32 godine. Izašao sam na scenu i pevao "Zar za mene sreće nema", a u to vreme su se nosile pantalone one široke. Uvek se nosile za broj veći da bi bolje padalo. Šta se desilo? Ja sam u jednom trenutku skočio sa bine, zaboravio da ima stepenice i kako sam skočio tako je pukao kaiš. Publiak se smeje, a ja šta da radim. U publici je sedelo mnogo kolega, Rade Jorović je skinuo svoj kaiš i bacio mi. Negde smo nas dvojica tu sličnih dimenzija i nastavio sam da pevam do prve pauze, onda sam promenio pantalone - prisetio se Keba, pa se dotakao svog izgleda i komentara na društvenim mrežama.

- Nemam trunku pudera i šminke. Na mrežama mi zameraju pogotovu muškarci. Skoro su u "Zvezdama Granda" pomenuli i obrve, pa ljudi, moje su obrve. Treba ih malo korigovati, to je moje zadovoljtvo pre svega. Ludsko telo je kao biljka, mora da se neguje. Ako ti ne brineš o sebi, onda... Ono što je večno i neuništivo je duša, ali to se isto neguje. Što se tiče oklopa, to je biljka koju uvek treba da zalivamo i negujemo. Kod mnogih muškaraca sam prepoznao da mi se dive, ali neće da kažu iz svog ega.

Dva razvoda

Ovom prilikom se dotakao i razvoda sina Igora.

- Daje on meni savete, dosta toga i ja od njega naučim. Ja sam u vašim godinama imao dosta propusta. Moj Igor je super, ima uspešnu firmu koja se bavi nekretninama. Drago mi je da je pun života, volje i elena, a što se brakova tiče, pa biće valjda treća sreća. To je do njega, mlad je još uvek ima vremena. Nigde ne treba žuriti.