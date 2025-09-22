Slušaj vest

Pevačica Dara Bubamara upravo se pojavila na snimanje nove emisije muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

Iako je javnost navila da je folkerka uvek u tip-top sređenom izdanju, sada je prevazišla sebe.

Vatreno crvena kombinacija u koju se utegla, koja je veoma izazovna, ali ne i neprimerena, oduzela je dah svim prisutnima.

Dara Bubamara stigla na snimanje Zvezda Granda Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Naime, Dara se pojavila u crvenom brushalteru, preko kog je obukla sako iste boje i istog materijala, a sve je uklopila sa kratkom uskom suknjom istog dezena.

Sve je upotpunila rukavicama, ali i dubokim čizmama, koje je nakačila na crvene haltere.

Od Granda uzela 100.000 €

- Dara je za jednu sezonu u "Zvezdama Granda" dobila 100.000 evra, a kako je potpisala ugovor na tri godine, zaradila je ukupno 300.000 evra! Taj novac i još 50.000 evra, koje je inkasirala od poslednjeg albuma, odlučila je da iskešira za stan na Novom Beogradu. Bitno joj je što to beogradsko naselje ima obezbeđenje, a lokacija joj odgovara i zato što se u neposrednoj blizini nalaze njen frizer, šminker i stilistkinja, koji je sređuju za sva snimanja, a pogotovo sada za "Zvezde Granda" - kaže izvor blizak pevačici i otkriva kako izgleda njena nova nekretnina.

KEŠIRALA 200.000€ ZA STAN OD 170 KVADRATA U NOVOM SADU: Kristalni luster i stilski nameštaj, a na ovo je posebno obratila pažnju Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen

- Dara nas je zvala na useljenje. Stan je na drugom spratu, u njemu dominira bež boja i sve je luksuzno opremila. Angažovala je profesionalce, koji su se pobrinuli da svi detalji u stanu budu besprekorni. Dara u novom domu ima veliku terasu, dve spavaće sobe i veliki dnevni boravak. Jedino je kuhinja mala, ali i ne treba joj veća jer retko kuva, uglavnom jede u restoranu ili naručuje hranu, pogotovo otkad je na posebnom režimu ishrane.

3 stana u Beogradu, 3 u Novom Sadu

Pevačici ovo nije jedina nekretnina u Beogradu niti u Novom Sadu!

- Dara već ima dva stana u Beogradu, oba su na Dedinju i njih sada renovira. Međutim, nije htela da u tom kraju kupi i treći stan, već se odlučila za Novi Beograd. Ovo ne znači da se Dara preselila u prestonicu, i dalje će najviše boraviti u Novom Sadu, a ovde će dolaziti samo kada ima poslovne obaveze - kaže naš sagovornik i otkriva da pevačica ulaže u nekretnine sve što zaradi.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsOTKRIVAMO KO JE NOVI DEČKO DARE BUBAMARE! Ovo su svi detalji! Mlađi od nje 24 godine, povezan sa Dubaijem: Oglasila se pevačica
dara1.jpg
Stars"PRESTANI DA GA MUVAŠ" Ovo od Svetlane Ražnatović niko nije očekivao, ostavila sve bez teksta..
zvezde_granda_02092025_0093.JPG
StarsOD GRANDA UZELA 100.000 € I KUPILA LUKS STAN OD 350.000 €! Evo koliko sad ima nekretnina Dara Bubamara i svi na ekskluzivnim lokacijama
dara.jpg
Stars"DARA JE VEĆ BILA U PIĆU, NIJE IMALA SVEST ŠTA PRIČA!" Vesna Đogani spustila koleginici na finjaka, progovorila o njihovom sukobu!
dara vesna.jpg
StarsNOVA PRAVILA U "ZVEZDAMA GRANDA" UZDRMALA KANDIDATE! Sedam članova žirija, a osam mentora - evo kakvu ulogu će imati direktor Granda
Zvezde Granda Voja Nedeljković Snežana Đurišić Svetlana Ceca Ražnatović Dara Bubamara Dragan Kojić Keba Đorđe David Ana Bekuta (5).jpeg
StarsSIN DARE BUBAMARE POČEO DA ZARAĐUJE SA 13 GODINA! Ovo mu je donosilo brdo para: Za 1 dan uzeo 390 dolara: Rekao je da će staviti na moju karticu
Dara Bubamara

Dara Bubamara Izvor: Kurir