Pevač Halid Bešlić trenutno se nalazi na odeljenju Onkologije zbog bolesti, a njegov kolega Osman Hadžić je sada otkrio u kakvom je stanju.

On je posetio kolegu pre nekoliko dana i sada otkrio sve.

"Dobro se nosi s tim"

- Pre dva dana sam bio kod njega, oko 2,3 sata smo proveli zajedno. Halid sve to dobro podnosi. Apsolutno po njegovom govoru i ponašanju, a i izglednu ne bi se reklo da je on nešto bolestan, tako da je jako dobar, mentalno je jak. Svestan je da je situacija ozbiljna, ali se dobro nosi s tim - rekao je Osman, pa dodao:

Halid Bešlić veruje u svoje ozdravljenje Foto: Kurir / Marina Lopičić

- Pa i mi smo.. rekli su lekari da do kraja meseca drži sve na "stend baju" da bi imao neke konkretne rezultate i stanje.

Kako je naveo, Halidu su lekari narednih mesec dana zabranili da radi, kako bi znali tačne rezultate i prognoze.

- On mi je rekao da i Novu godinu što ima dogovorenu u Sarajevu da će do kraja meseca znati sve o stanju. Jedino smo o tome pričali. On ne izgleda kao da je bolestan, apsolutno je kao i pre ove situacije sada. Da ga čovek sretne negde na ulici ne bi pomislio da je bolestan- istako je Osman.

Veruje u ozdravljenje

Pevač kaže da je Bešlić optimista.

- Jako je Halid dobar i on kaže: "Ma ja to pobeđujem 100%" i mi se tome nadamo - rekao je Osman.

Nikola Rokvić pruža podršku Halidu Bešliću u borbi za zdravlje Foto: Dragana Udovičić, Ana Paunković

Podsetimo, i Nikola Rokvić nedavno je govorio o Halidovom stanju.

-Halid se dobro drži, pun je duha, šale i onakav kakav jeste. Nadam se da će pobediti ovu borbu i da ćemo još dugo godina zajedno pevati – rekao je i izrazio posebnu zahvalnost prema Bešliću, koji je bio njegov veliki mentor i podrška na početku karijere:

- Mnogo mi je pomogao u početku. Najbitniji su bili pozivi kada sam tek kretao. Zvao me je, pričao, zvao i Marinka da me hvali dok sam bio dete. Pričao je mnogim ljudima o meni, zvao me je na veliki koncert u Zetri da izađem na binu, a ja sam došao bez plana da pevam. Izveo me je pred 20.000 ljudi i to mi je značilo u tom trenutku i periodu mojih početaka. Halid je jedno oličenje opuštenosti, jednostavnosti, a sa druge strane je velika zvezda. Mislim da čovek što je veća zvezda, suštinski je normalniji čovek.

Kurir/Telegraf