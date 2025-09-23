Slušaj vest

Teu Tairović nasamario je i pokrao njen kum, ali i koreograf, saznaje Kurir!

Tairovićeva je već nekoliko godina unazad jedna od najvećih muzičkih zvezda mlađe generacije, a tu titulu dobila je već nakon prvog albuma "Balkanija", ostalo je istorija. Gotovo da svaka pesma koju je Tea objavila od početka karijere pa do danas ima, osim audio i video efekata, i veoma zahtevne scenske pokrete. Uz svoje znanje koje ima, kada je ples u pitanju, angažovala je i koreografa koji joj je u početku bio saradnik, a u međuvremenu su se okumili, pa mu je pevačica bila svedok na svadbi.

Povređena i razočarana

Tea je verovala svom koreografu, pa nije imala komunikaciju s plesačima u vezi s honorarima i isplatom. Isplaćivala je onoliko koji joj je kum tražio, međutim, novac koji je ona njemu davala za plesače nije im isplaćen u celokupnom iznosu. A po rečima našeg izvora, nije ni pola isplaćivao, već manje.

- Tea je slepo verovala Aci. Ona je njega mnogo volela i ovo saznanje joj je baš teško palo. Bila mu je kuma na venčanju. Ej kuma! Onda vam je jasno koliko ga je volela i poštovala. On ju je, otkako je počeo da sarađuje s njom, potkradao od prvog trenutka, znači godinama. Tad su plesači koštali manje nego danas, pa je, da ne bude sad da govorim tačan iznos, ali angažman plesača po spotu bio je tada oko 150 evra, a Aca je plesačima davao po 50, eventualno 60 evra. Ako uzmemo u obzir koliko se plesača nađe s Teom na bini ili u spotu, već tu vidimo koliko je on novca sebi stavljao u džep. Zamislite kako je sada kada plesači naplaćuju i od 300 do 500 evra. Aca je njima isplaćivao po 100, 150 evra, a ostalo je gurao u džep. Verujući svom saradniku, a i kumu, Tea nije uopšte vodila računa o isplatama, sve donedavno - priča nam izvor dobro upućen u situaciju, pa nastavlja:

- Znate da priprema album, a da u međuvremenu radi i koncerte. Stalno je s plesačima i u poslu. U nekom momentu čula je da kruže priče kako malo plaća plesače. Ovo ju je potpuno zbunilo jer je svesna da je možda i više novca davala plesačima nego njene koleginice, baš zbog toga što zna koliko je to težak posao, a do nje je došla priča da ih ne plaća dovoljno. U razgovoru s jednim od plesača saznala je koje izinose su dobijali i ostale je šokirana. Zamislite da ona, koja toliko vodi računa o svakom svom pojavljivanju, koncertu i pesmama, doživi ovakvu bruku i da se tako priča o njoj, a da nije kriva. Kad je došla sebi, pozvala ga je i rekla mu da je saradnja prekinuta tog trenutka i da ne postoje šanse da se ikad njena odluka promeni - završava naš izvor.

Ulaže u karijeru

Tairovićeva ima preko 50 pesama. Skoro svaka njena numera ima i spot, a u svakom videu, kada je ona u pitanju, angažovani su i plesači. Tea je održala širom Balkana na desetine koncerata na kojima su je pratili plesači, pa se lako može izračunati koliko je novca njen saradnik i kum stavio sebi u džep za četiri godine.

Iz pres službe Tee Tairović su nam saopštili da se ona neće oglašavati u medijima povodom ove teme.