Slušaj vest

Pevačica Dara Bubamara prokomentarisala je prozivke koleginice Vesne Đogani.

Vesna je ranije izjavila da je Dara Bubamara bila pijana kada je prozvala Đoganijeve, a novosadska pevačica ističe da bi se, da je na Vesninom mestu, stidela da pominje nekoga ko je veća zvezda od nje.

Uvek nastaje haos

- Vesna Đogani očigledno želi da bude stalno na portalima. Mene bi bilo sramota da pominjem veličine koje su iznad mene. Nije bitno šta ko kaže, već ko to kaže - poručila je Dara.

Upitana je i zašto je poslednjih dana kolege poput Bokija 13 i Edite Aradinović "peckaju" u medijima.

- Mislim da sam uvek aktuelna, mada je to normalno. Kad se pojavim u medijima, odmah nastane haos. Moja energija i harizma izazivaju reakcije, tu je i malo ljubomore. Ali neka oni mene pominju, ja njih neću - rekla je Dara i dodala:

Pale prozivke sa obe strane Foto: Petar Alekić, Boba Nikolić

- To su likovi koje nikad ne bih komentarisala.

Osvrnula se i na odnose sa članovima žirija "Zvezda Granda".

- Svi su divni prema meni. Bilo je samo nekih sitnih čarki sa Kebom. Kolutam očima kada on priča, ali ništa ozbiljno. Pored Kebe, samo sam s Milijem imala manji sukob. Ali polako… Tek smo na početku. Naš cilj je da pronađemo zvezdu, a ne da pravimo cirkus - objasnila je Dara.

Zdrava konkurencija

Na kraju, Bubamara je prokomentarisala i konkuretnski šou-program "Pinkove zvezde".

- Pratila sam Pinkove zvezde preko telefona. Zdrava konkurencija je uvek dobra. Privatno sam u dobrim odnosima sa Desingericom i želim svima njima sreću. Nisam sujetna - zaključila je pevačica.

Podsetimo, Vesna je nedavno prokomentarisala to što je Dara na jednoj konferenciji za medije negativno govorila o njoj i Đoletu Đoganiju.

1/7 Vidi galeriju Dara Bubamara stigla na snimanje Zvezda Granda Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Pobegli zbog Dare

Naime, tada su Vesna i Đole brzo otišli kući, a odmah je krenula priča da su pobegli zbog Dare.

- Nije to istina. Videla sam dramu, ali bez razloga. Mi smo imali konferenciju, trajalo je 10 minuta i kada je došlo do dela da dajemo pojedinačne izjave, ja sam bila umorna, išlo mi se kući. I uopšte nije bio problem ko će prvi da da intervju, okej, mi smo svi kolege... - rekla je pevačica za Blic.

Na pitanje da li je videla Darinu izjavu tim povodom: "To je samo ljubomora", ona je odgovorila:

- Nju je novinar pitao što se Đole Đogani naljutio, ali nije se Đole naljutio - rekla je Đoganijeva i dodala:

1/8 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Boba Nikolić

- Pa neka bude zvezda koliko hoće, meni to nije važno, niti mi smeta, mislim da je svako od nas poseban. Ona ima hitove, a to ko je veća ili manja zvezda, i ko je zvezda, a ko nije, tu nema priča. Videla sam to. Dara ume da bude brzopleta, nije loša, nije ni videla, ni čula, već je bila u priči u piću i nije imala jasnu svest šta govori. Nisam se uvredila, taman posla - rekla je Vesna.

Kurir/Informer