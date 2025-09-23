DARA ŽESTOKO ODGOVORILA VESNI ĐOGANI! Denserka prozvala Bubamaru da zbog alkohola ne zna šta govori, folkerka uzvratila
Pevačica Dara Bubamara prokomentarisala je prozivke koleginice Vesne Đogani.
Vesna je ranije izjavila da je Dara Bubamara bila pijana kada je prozvala Đoganijeve, a novosadska pevačica ističe da bi se, da je na Vesninom mestu, stidela da pominje nekoga ko je veća zvezda od nje.
Uvek nastaje haos
- Vesna Đogani očigledno želi da bude stalno na portalima. Mene bi bilo sramota da pominjem veličine koje su iznad mene. Nije bitno šta ko kaže, već ko to kaže - poručila je Dara.
Upitana je i zašto je poslednjih dana kolege poput Bokija 13 i Edite Aradinović "peckaju" u medijima.
- Mislim da sam uvek aktuelna, mada je to normalno. Kad se pojavim u medijima, odmah nastane haos. Moja energija i harizma izazivaju reakcije, tu je i malo ljubomore. Ali neka oni mene pominju, ja njih neću - rekla je Dara i dodala:
- To su likovi koje nikad ne bih komentarisala.
Osvrnula se i na odnose sa članovima žirija "Zvezda Granda".
- Svi su divni prema meni. Bilo je samo nekih sitnih čarki sa Kebom. Kolutam očima kada on priča, ali ništa ozbiljno. Pored Kebe, samo sam s Milijem imala manji sukob. Ali polako… Tek smo na početku. Naš cilj je da pronađemo zvezdu, a ne da pravimo cirkus - objasnila je Dara.
Zdrava konkurencija
Na kraju, Bubamara je prokomentarisala i konkuretnski šou-program "Pinkove zvezde".
- Pratila sam Pinkove zvezde preko telefona. Zdrava konkurencija je uvek dobra. Privatno sam u dobrim odnosima sa Desingericom i želim svima njima sreću. Nisam sujetna - zaključila je pevačica.
Podsetimo, Vesna je nedavno prokomentarisala to što je Dara na jednoj konferenciji za medije negativno govorila o njoj i Đoletu Đoganiju.
Pobegli zbog Dare
Naime, tada su Vesna i Đole brzo otišli kući, a odmah je krenula priča da su pobegli zbog Dare.
- Nije to istina. Videla sam dramu, ali bez razloga. Mi smo imali konferenciju, trajalo je 10 minuta i kada je došlo do dela da dajemo pojedinačne izjave, ja sam bila umorna, išlo mi se kući. I uopšte nije bio problem ko će prvi da da intervju, okej, mi smo svi kolege... - rekla je pevačica za Blic.
Na pitanje da li je videla Darinu izjavu tim povodom: "To je samo ljubomora", ona je odgovorila:
- Nju je novinar pitao što se Đole Đogani naljutio, ali nije se Đole naljutio - rekla je Đoganijeva i dodala:
- Pa neka bude zvezda koliko hoće, meni to nije važno, niti mi smeta, mislim da je svako od nas poseban. Ona ima hitove, a to ko je veća ili manja zvezda, i ko je zvezda, a ko nije, tu nema priča. Videla sam to. Dara ume da bude brzopleta, nije loša, nije ni videla, ni čula, već je bila u priči u piću i nije imala jasnu svest šta govori. Nisam se uvredila, taman posla - rekla je Vesna.
Kurir/Informer