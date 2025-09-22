Slušaj vest

Pevač i voditelj Milan Mitrović prokomentarisao je početak nove sezone emisije "Zvezde Granda", pa se i dotakao i bivših članova žirija Dragana Stojkovića Bosanca i Viki Miljković, koji su sada u "Pinkovim zvezdama".

- Mogu da vam kažem da smo jako kvalitetni, to je moj prvi utisak. Kada sam u sobi emocija trudim se da što više energije posvetim ljudima u prostoriji, pa ni ne čujem kako naši kandidati pevaju, ali kad na snimku to čujem baš mi bude ekstra.

Milan Mitrović je prokomentarisao kolegu Ognjena Amidžića koji je voditelj "Pinkovih zvezda".

Milan Mitrović stigao na snimanje Zvezda Granda Foto: Boba Nikolić

- Verovatno će proći milion godina, promeniće se razna doba i agregatna stanja da bi se rodio Saša Popović. Moram da kažem da je super, on radi oko 20-30 godina taj posao, bilo bi glupo da se ne snalazi. Sedi u udobnoj fotelji, ne stoji kao ja celi dan.

"Ne znam da li se Bosanac kaje"

Takođe se dotakao Viki Miljković i Bosanca koji su ove godine postali deo muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde".

- Dragan Stojković Bosanac je navikao na kvalitet u muzici, a ja mislim da ih je mnogo više ovde kod nas, ne znam da li se kaje, što se tiče Viki... eto Viki, dodao je sa osmehom.

Muškarci Pinkove zvezde Foto: Boba Nikolić

Inače, Ognjen Amidžić je govorio o poređenju sa Popovićem.

- Ja ne volim da se poredim, Saša Popović je bio drugačiji i autor svega toga, ovo će imati elemente toga kao što je on radio, ali će biti na moj način - rekao je Ognjen nedavno.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsMILAN MITROVIĆ SAV UŠTIRKAN STIGAO NA SNIMANJE ZVEZDA GRANDA! Jeziva stvar ga sprečila da ode na pomen Saši Popoviću
Zvezde Granda Milan Mitrović (6).jpeg
StarsVELIKO FINALE "ZVEZDA GRANDA"! Ovo je POBEDNIK superfinala muzičkog takmičenja sezone 2024/2025! (FOTO)
Screenshot 2025-07-06 012221.png
Stars"ZAUVEK ĆE NEDOSTAJATI" Milan Mitrović emotivno o Saši Popoviću i onima koji pričaju loše o njemu: Big Mamu nisam video 15 godina
510124460_1778450209693734_4700930622750062014_n.jpg
StarsSVAĐE, SUZE, NESTANAK STRUJE, TEHNIČKI PROBLEMI, PROMENA VODITELJA, ŽIRIJA Svi skandali koji su obeležili ovu sezonu Zvezda Granda: Nezapamćeni haos i emocije!
Zvezde Granda.jpg
StarsVODIO LJUBAV U TOALETU, PA ŠOKIRAO NACIJU! Poznati pevač ispričao detalje o kojima je dugo ćutao: Kupujem dosta igračaka za odrasle...
PULS CLEAN.02_45_04_03.Still005.jpg

 Milasn Mitrović otkrio zašto nije došao na pomen Saše Popovića:

Milan Mitrović otkrio zašto njje došao na pomen Popovića Izvor: Kurir