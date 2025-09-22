Slušaj vest

- Mogu da vam kažem da smo jako kvalitetni, to je moj prvi utisak. Kada sam u sobi emocija trudim se da što više energije posvetim ljudima u prostoriji, pa ni ne čujem kako naši kandidati pevaju, ali kad na snimku to čujem baš mi bude ekstra.

Milan Mitrović je prokomentarisao kolegu Ognjena Amidžića koji je voditelj "Pinkovih zvezda".

1/10 Vidi galeriju Milan Mitrović stigao na snimanje Zvezda Granda Foto: Boba Nikolić

- Verovatno će proći milion godina, promeniće se razna doba i agregatna stanja da bi se rodio Saša Popović. Moram da kažem da je super, on radi oko 20-30 godina taj posao, bilo bi glupo da se ne snalazi. Sedi u udobnoj fotelji, ne stoji kao ja celi dan.

"Ne znam da li se Bosanac kaje"

Takođe se dotakao Viki Miljković i Bosanca koji su ove godine postali deo muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde".

- Dragan Stojković Bosanac je navikao na kvalitet u muzici, a ja mislim da ih je mnogo više ovde kod nas, ne znam da li se kaje, što se tiče Viki... eto Viki, dodao je sa osmehom.

1/11 Vidi galeriju Muškarci Pinkove zvezde Foto: Boba Nikolić

Inače, Ognjen Amidžić je govorio o poređenju sa Popovićem.

- Ja ne volim da se poredim, Saša Popović je bio drugačiji i autor svega toga, ovo će imati elemente toga kao što je on radio, ali će biti na moj način - rekao je Ognjen nedavno.

Kurir.rs

Milasn Mitrović otkrio zašto nije došao na pomen Saše Popovića: