Slušaj vest

Asmin Durdžić pozvao je Uroša Stanića koji je sedeo sa Majom Marinković kraj bazena, kako bi mu se izvinio, što je on odbio.

- Da mi bacaš pare, hajde bre, šta sam ti ja - rekao je Uroš.

- Smo mi drugovi?! Izvini, drugovi se poštuju - rekao je Asmin.

- Ti prema meni nemaš poštovanje, mrziš me iz dna duša, ne možeš organski da me podneseš - rekao je Uroš.

- Ja tebe?! Hajde sa mnom u garderober - rekao je Asmin.

1/16 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Boba Nikolić

- Ne zanimaju me Balenciaga patike, nisam ti ja Aneli. Spustio si loptu sa mnom zato što sam u sukobu sa Aneli. Na*ij bre u du*e te pare - rekao je Uroš.

- Kako nemam?! Nikada ti nisam upao u tvoju reč - rekao je Asmin.

- Asmine, imaš Janjuša uspeo si u životu - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije:

Pogledajte dodatni snimak: