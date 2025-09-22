Slušaj vest

Dunja je u međuvremenu promenila ime u Ajla Begović, a najavila je i povratak na estradu. Ona se proteklih godina dosta promenila, a sada je progovorila o borbi sa kilogramima i dijeti koju drži.

- Treniram i držim dijete isključivo jer imam rizik od dijabetesa i moram da se držim na 69 kilograma. Što se mene tiče, kada se namunjim, ja sebi grmim i sa ovih 76 kilograma - poručila je ona na svom Instagramu i dodala:

- Mnogo je važno da budemo svesni svojih mana, ali i volimo neke i ne smatramo ih manama samo zato što društvo tako shvata.

Rođena je u imućnoj porodici

Dunji Ilić ovo nije prvi put da je u centru skandala, a o svojoj prošlosti je govorila otvoreno.

Rođena je u Beogradu u imućnoj porodici, a kako je sama isticala, imala je sve što je poželela. Imala je sve, od posluge do vozača, ali je često kao dete bila usamljena, jer su je roditelji često zanemarivali.

- Već sa 12-13 godina sam počela da pijem, da bi se to vremenom pretvorilo nekad i u celu bocu žestokog pića dnevno - rekla je pevačica za domaće medije.

