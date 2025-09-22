Slušaj vest

Ovonedeljni vođa Asmin Durdžić dao je reč Sandri Todić.

- Tri negativne osobe su mi Ivana, Sunčica i advokatica. Ivana, jer mi prilazi 40 puta dnevno da se izvinjava, a šta god da pitam advokaticu ona mi odgovori nervozno i Sunčica, uvek pušta mu*a tu, pa plače i glumi žrtvu, ja žrtve ne volim - rekla je Sandra.

- Negativne osobe su one osobe koje meni unose negativu. Prvo moram da navedem Ivanu, ne volim patetiku i da mi neko patetiše, imaš jako crne misli i negativna razmišljanja. Druga osoba je naravno Viktor. Nije sačekao da prođe period adaptacije, da nije isto gledati sa ekrana i doći ovde. Treća osoba od koje sam morao da se sklonim, iako deluje jako pozitivno, a to je Rada - rekao je Viktor.

Rada ostala dosledna

Viktor Gagić i Rada Todorović se muvaju Foto: Printscreen

- Ja ću biti džentlmen, neću reći da je Viktor, ne ovaj Gagić, ali ovaj drugi jeste. Druga osoba je gospodin Luks, meni lično unosi negativnu energiju, a treća osoba, moraću da kažem, je Iva - rekla je Rada.

- Na prvom mestu će biti, naravno, moj drug Luka, unosi mi negativnu energiju ovde za stolom, kada kreneš da braniš Aneli i kada braniš Noru, nema potrebe da ti od oca braniš ćerku. Okej je tvoj i Anelin odnos, okej je da braniš svoju verenicu, više puta je rekao da da je on na Anelinom mestu da ne bi nikada dao da vidiš dete. Na drugom mestu mi je Zorica Marković, gotivio sam je spolja, imala je negativan pristup prema men1i. I na trećem mestu će biti Jovana Mitić, lažna advokatica - rekao je Dača.

