Rijaliti učesnik Uroš Stanić ušao je u žestoku raspravu nakon podele budžeta i sa Miljanom Kulić, te su tako pljuštale uvrede.

- Ne bacaj pare, napolju ljudi nemaju da jedu. Tebi ne odgovara jer sam Alibabu zadržala - rekla je Miljana.

- Ti tamo neke ljude tešiš umesto da meni priđeš, tebe boli ku*ac. Miljani Kulić fali Zola, krizira za Zolom - urlao je Stanić.

Miljana Kulić i Uroš Stanić Foto: Printscreen Instagram

- Celu emisiju lupetaš, ti si bacio svoj budžet - rekla je Miljana.

- Što me nisi podigla?! Ne, nisi prišla da me pitaš kako sam, samo me napadaš. Meni je krivo što nisi prišla - rekao je Uroš.

- I ja sam tebe branila od svih i onda sam videla kakav si - rekla je Miljana.

- Ti si dupljak i folirant, menjaš mišljenje kako vetar duva - rekao je Uroš.

Kurir.rs

