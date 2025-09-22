Slušaj vest

- Mislim da Aneli besni jer sam ja ispričala Majin i Lukin razgovor. Smeškali su se - rekla je Mina.

- Maja je luda, Maju boli du*e - kazao je Asmin.

- Priča sa Majom krišom, a zna kakvo je stanje sa Aneli. Zna da su njih dve na sudu - rekao je Dača.

Mina Vrbaški priznala je da se od Asmina Durdžića

Naime, Mina i Asmin su mnogo bliski u poslednje vreme, a zbog njihovog odnosa mnogi smatraju da je Mina bacila oko na dečka Stanije Dobrojević.

- Lepi Mića hoće namerno da vas razdvoji. Hipotetički i da je to istina, pa što je podržavao Terzu i Sofiju, a vas ne podržava? - pitao se Dačo.

- Znam, nego ne želim da se ta tema pokreće jer verujem da bi se on sklonio od mene, a ja bih bila osoba koja bi ustala i rekla da nemam potrebu da se sklanja od bilo koga. Meni se sviđa kako razmišlja, baš volim sa njim da pričam. Poenta je što on i ja nismo nijednu reč pričali o spoljnom svetu i životu, već samo pričamo o ovim ovde budalama - objasnila je Mina Vrbaški.

- Mića bi najsrećniji bio da Asmin i Stanija raskinu, veruj mi. Je l' ste vi imali nešto da bi on pričao ovako, niti ste se muvali niti išta, nego prave priču - pitao je Dačo.

