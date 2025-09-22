Slušaj vest

Asmin Durdžić dao je reč na početku Mileni Kačavendi.

- Prva najnegativnija osoba je advokatica od Sorbone. Ne daješ sebi priliku da se adaptiraš, imaš neki napadački stav. Broj dva mi je Tanja, od samog starta pogrešno ponašanje, sada si se malo umirila. Tvoje ponašanje mi se uopšte ne sviđa, način izražavanja - rekla je Kačavenda.

- Kada se ćuti, ne odgovara, kada se komentariše, ne odgovara - rekla je Tanja.

- Broj tri mi je Babejićka. Jako si negativna sve ove dane, čula sam da si imala loše ponašanje na Farmi i da si rešila da to promeniš. Namračila si se, ne vidim te da nešto mnogo komuniciraš sa ljudima - rekla je Milena.

- Prva osoba mi je Babejić, nju sam i komentarisala, ja sam je gledala i na Farmi, zrači mi negativom, ne dopada mi se. Druga osoba, reći ću Tanja. Mislim da si jako inteligentna, imaš štošta da kažeš, mislila sam da si mnogo mlađa baš zbog tog prostačkog i uličarskog ponašanja - rekla je Vanja.

- Ne znam gde si bila taj dan kada sam se svađala sa dotičnom osobom i tvoj komentar: "Tebi ni plastika ne bi pomogla", nemam veze sa tobom, ti si se ubacila - rekla je Tanja.

- Negativan mi je Viktor Zeljko, negativna mi je i Milena Kačavenda, odaje mi utisak negativne osobe - rekla je Babejićka.

