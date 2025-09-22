Slušaj vest

Nakon što su stigli zvanični Nielsen rezultati gledanosti televizijskih kanala u Srbiji, vlasnik Pinka, Željko Mitrović, obratio se javno publici.

U svom prepoznatljivom stilu, Mitrović se oglasio putem Instagrama i podelio sa pratiocima vest o velikom uspehu emisije "Pinkove Zvezde", koja je u subotu ostvarila izuzetnu gledanost i nadmašila konkurentski format "Zvezde Granda", tvrdi on.

Mitrović slavi

"Stigli zvanični Nielsen rezultati gledanosti tv kanala u Srbiji! U subotu su Pinkove zvezde razvalile Zvezde Granda kao Panta pitu, nisam rekao rastaslačile već razvalile, neki kažu i odvalili, ali dodje mu na isto, pobeda je pobeda! Svaku novu pobedu ja ovako malo proslavim!" - napisao je Mitrović.

Ovim je stavljena tačka na spekulacije ko je za početak prikupio veću pažnju gledalaca, a ostaje nam da vidimo kako će se rejtinzi kretati u budućnosti.

