EVO DA LI SU GLEDANIJE PINKOVE ZVEZDE ILI ZVEZDE GRANDA! Konačno sve otkriveno javno, pogledajte zvanično saopštenje
Nakon što su stigli zvanični Nielsen rezultati gledanosti televizijskih kanala u Srbiji, vlasnik Pinka, Željko Mitrović, obratio se javno publici.
U svom prepoznatljivom stilu, Mitrović se oglasio putem Instagrama i podelio sa pratiocima vest o velikom uspehu emisije "Pinkove Zvezde", koja je u subotu ostvarila izuzetnu gledanost i nadmašila konkurentski format "Zvezde Granda", tvrdi on.
Mitrović slavi
"Stigli zvanični Nielsen rezultati gledanosti tv kanala u Srbiji! U subotu su Pinkove zvezde razvalile Zvezde Granda kao Panta pitu, nisam rekao rastaslačile već razvalile, neki kažu i odvalili, ali dodje mu na isto, pobeda je pobeda! Svaku novu pobedu ja ovako malo proslavim!" - napisao je Mitrović.
Ovim je stavljena tačka na spekulacije ko je za početak prikupio veću pažnju gledalaca, a ostaje nam da vidimo kako će se rejtinzi kretati u budućnosti.
Pogledajte dodatni snimak: