Reč je o obradi stare narodne, izvorne pesme koja donosi nesvakidašnji spoj – saradnju Orkestra Danijela sa Etno ansamblom Kult. Posebnu draž ovoj numeri dao je solista na tradicionalnim instrumentima, Luka Kosanović, vođa Etno ansambla Kult, koji tokom izvođenja svira čak na tri instrumenta – fruli, kavalu i gajdama. Ova kombinacija donosi jedinstvenu zvučnu paletu koja u potpunosti osvetljava lepotu i raznolikost balkanskog muzičkog nasleđa.

U nastavku vam donosimo i sam video, koji će još snažnije približiti publici emociju i energiju ove nesvakidašnje interpretacije.

Pored rada na live albumu Mačka, Orkestar Danijela očekuje i značajno međunarodno priznanje – tokom oktobra i novembra orkestar će biti ambasador Srbije u Indiji na velikom Svetskom kulturnom festivalu „Jedan svet, jedna porodica“, jednom od najvećih globalnih humanitarno-kulturnih događaja, koji je započeo 16. avgusta i traje do 23. novembra. U organizaciji Centra Zora i Mi, orkestar će, zajedno sa drugim istaknutim umetnicima iz zemlje i regiona – Braćom Teofilović, Nikolom Krivokapićem i Brankom Zečević – predstaviti srpsko muzičko nasleđe i nastupiti 30. oktobra u Mudenahaliju.