Novi zvuk Balkana: Orkestar Danijela i Etno ansambl Kult u pesmi „Pita le mome“
Nakon što je live verzija čuvenog hita „Niška Banja“ osvojila publiku i zavredila veliku pažnju na YouTube kanalu Orkestra Danijela, sada je stiglo novo muzičko iznenađenje – četvrta numera sa albuma Mačka pod nazivom „Pita le mome“.
Reč je o obradi stare narodne, izvorne pesme koja donosi nesvakidašnji spoj – saradnju Orkestra Danijela sa Etno ansamblom Kult. Posebnu draž ovoj numeri dao je solista na tradicionalnim instrumentima, Luka Kosanović, vođa Etno ansambla Kult, koji tokom izvođenja svira čak na tri instrumenta – fruli, kavalu i gajdama. Ova kombinacija donosi jedinstvenu zvučnu paletu koja u potpunosti osvetljava lepotu i raznolikost balkanskog muzičkog nasleđa.
Numera tako spaja tradicione instrumente, etno pevanje i snažan zvuk brass orkestra, nudeći publici iskustvo kakvo do sada nije postojalo na našim prostorima. Etno ansambl Kult, poznat po posvećenosti negovanju i promociji tradicionalne muzike, dodatno doprinosi autentičnosti i posebnosti ovog aranžmana.
U nastavku vam donosimo i sam video, koji će još snažnije približiti publici emociju i energiju ove nesvakidašnje interpretacije.
Pored rada na live albumu Mačka, Orkestar Danijela očekuje i značajno međunarodno priznanje – tokom oktobra i novembra orkestar će biti ambasador Srbije u Indiji na velikom Svetskom kulturnom festivalu „Jedan svet, jedna porodica“, jednom od najvećih globalnih humanitarno-kulturnih događaja, koji je započeo 16. avgusta i traje do 23. novembra. U organizaciji Centra Zora i Mi, orkestar će, zajedno sa drugim istaknutim umetnicima iz zemlje i regiona – Braćom Teofilović, Nikolom Krivokapićem i Brankom Zečević – predstaviti srpsko muzičko nasleđe i nastupiti 30. oktobra u Mudenahaliju.
