Naša pevačica Nataša Đorđević često ima tezge u Bugarskoj gde je veoma tražena, a jednom prilikom progovorila je šta oni rade na slavljima.

Kako je Nataša ispričala, kada su zadovoljni pesmom, po pevačima bacaju salvete, ali i brojne novčanice.

- Honorari se ne razlikuju mnogo, ali su veći, iskreno, nego kod nas. Tamo je običaj, kada su zadovoljni, uzmu salvete i bacaju po pevačima i to bude baš belo, kao sneg. Ima i „love", vole da časte kada im se sviđa neka pesma - ispričala je pevačica, a onda je dodala da od domaćih izvođača posebno vole jednu osobu i njene pesme.

Najviše vole Vesnu Zmijanac

- Dosta vole, recimo, pesme Vesne Zmijanac. Od mojih „Golube", „Doktori". To su pesme koje su tamo mnogo slušane, a moje su inače. Ovde i nisu toliko. Skupe su! Ja se toliko lepo provedem tamo da prosto odmah zaboravim koliko sam novca dobila - zaključila je Nataša.

Udala se za popularnog kolegu

Nataša Đorđević se pre dve godine udala za poznatog muzičara Peđu Mandića.

- Mi, moj suprug – napisala je Nataša uz nekoliko zajedničkih fotografija.

U komentarima su tada usledile čestitke prijatelja, porodice i njenih fanova, a svi su novopečenim mladencima poželeli sreću u zajedničkom životu.