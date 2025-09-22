Slušaj vest

Filip Živojinović čestitao je supruzi Aleksandri Prijović 30. rođendan emotivnom porukom na društvenim mrežama.

Pevačica danas slavi važan jubilej, a ovu posebnu priliku dočekuje ponosna na sve što je ostvarila i sa osmehom kreće u novo životno poglavlje.

Jubilej

Aleksandra Prijović čestitala Filipu Foto: Printscreen, Nemanja Nikolić

– Za ovih 30 godina život ti je pružio mnogo toga... Za narednih 70 ne skidaj osmeh sa lica, voli i znaj da si voljena. Srećan rođendan, mama – napisao je Filip ispod zajedničke fotografije.

Aleksandra i Filip zajedno su izgradili porodični dom na Bežanijskoj kosi, a pored sina Aleksandra, nedavno su dobili i ćerku koju su nazvali Aria.

prija.jpg
screenshot-34.jpg
aleksandraprijovicfilipzivojinovic-nemanja-nikolic.jpg
whatsapp-image-20200807-at-21.38.28.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

