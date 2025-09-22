Filip čestitao Priji rođendan putem Instagrama
Stars
FILIP ŽIVOJINOVIĆ SE HITNO OBRATIO PRIJI JAVNO! Imao je veliki razlog, sve je rekao kroz ove reči i FOTKU
Slušaj vest
Filip Živojinović čestitao je supruzi Aleksandri Prijović 30. rođendan emotivnom porukom na društvenim mrežama.
Pevačica danas slavi važan jubilej, a ovu posebnu priliku dočekuje ponosna na sve što je ostvarila i sa osmehom kreće u novo životno poglavlje.
Jubilej
Aleksandra Prijović čestitala Filipu Foto: Printscreen, Nemanja Nikolić
Vidi galeriju
– Za ovih 30 godina život ti je pružio mnogo toga... Za narednih 70 ne skidaj osmeh sa lica, voli i znaj da si voljena. Srećan rođendan, mama – napisao je Filip ispod zajedničke fotografije.
Aleksandra i Filip zajedno su izgradili porodični dom na Bežanijskoj kosi, a pored sina Aleksandra, nedavno su dobili i ćerku koju su nazvali Aria.
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši