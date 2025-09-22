Slušaj vest

Javni rat između popularnog jutjubera Baka Praseta i crnogorskog influensera Jovana Radulovića Jodžira već neko vreme intrigira publiku na društvenim mrežama. Međutim, tenzije su sada dodatno eskalirale kada je Bogdan Ilić po prvi put u svom obraćanju spomenuo Radulovićevu suprugu – Irenu.

On se osvrnuo i na detalje iz njihovog privatnog života, navodeći da je Jodžir napustio porodični dom i preselio se u Beograd kako bi se, prema njegovim rečima, posvetio snimanju "najglupljih klipova".

U svom karakteristično ironičnom maniru, Baka Prase je izjavio:

"Što bih prozivao nju? Žena normalac. Čovek je ostavio da bi blejao u Beogradu i snimao najgluplje klipove. Veliki pozdrav za njegovu ženu i saučešće što je u braku sa takvom budalom."

Ko je Jodžirova žena?

Foto: Printscreen

Irena Radulović, supruga crnogorskog influensera, javnosti je poznata kao novinarka na jednoj crnogorskoj televiziji. Karijeru je započela još kao tinejdžerka – sa samo 15 godina radila je kao saradnica u jednoj televizijskoj emisiji, čime je brzo stekla simpatije gledalaca.

Irena je jednom prilikom progovorila o suprugu i bračnom životu.

- Znamo se dugo, upoznali smo se još dok smo bili osnovci, jer su nam očevi dugogodišnji prijatelji. Uvek se šalim i kažem da je Jovan celi život zaljubljen u mene, ali nikad nije imao hrabrosti da mi priđe na taj način. Zajedno smo sedam, od čega u braku četiri godine. Relju smo dobili u vanbračnoj zajednici, a Irinu u braku.

"Zaprosila je ona mene"

Jovan je istekao da je njegova supruga ta koja je zapravo njega zaprosila.

- Irena je originalna, i bez trunke foliranja, što je meni najbitnije, a danas je retko! Zaprosila je ona mene, pozitivnim testom za trudnoću.

