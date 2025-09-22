Slušaj vest

Povodom tesktova koji su izašli 9.9.2025. godine i 15.9.2025. godine na portalu kurir.rs pod naslovima "Čumetova ćerka u vezi sa 17 godina starijim čovekom: Zbog njega zaratila sa ženama, isplivale prepiske, evo šta je Ljubiša Buha uradio" i "Čumetova vanbračna ćerka trudna sa oženjenim muškarcem! Stiže devojčica, budući tata lumpovao do zore: "Siguran da je dete njegovo", Marina Buha iz Beograda preko punomoćnika advokata podnela je Odgovor na informaciju:

- Pre svega izjavljujem da su svi navodi u navedenim teksovima apsolutno netačni, neprovereni i neistiniti. Dalje, ja Martina Buha u potpunosti demantujem da sam trudna, da sam u bilo kavoj vezi, a kamoli emotivnoj vezi sa oženjenim, 17 godina starijim muškarcem koji se u spornim tekstovima od 9.9.2025. godine i 15.9.2025. godine na internet stranici kurir.rs pominje. Tvrdnja da je ušao u vezu tako što je prevario suprugu, dok je Martina živela sa dečkom sa kojim je bila u vezi pet godina koja je objavljena na drugoj strani u vestima od 15.9.2025. godine predstavlja tešku i ničim potkrepljenu otužbu uvredljivog karaktera - rekla je i dodala:

- Apsolutno osporavam se lažne navode, tvrdnje i izmišljene izjave objavljene na stranama 1, 2 i 3 objavljenih teksova, uključujući navodnu izjavu da sam pronašla ljubav svog života i da me se ne tiče što moj "verenik" ima ženu i dete, zatim informacija o "pravljenju bebe" koja se nalazi ipod podnaslova "Puca od sreće i ljubavi" u tekstu obljavljenom 9.9.2025. godine. Ja Martina Buha nisam trudna, ne čekam dete sa 17 godina starijim čovekom, niti sam preljubnica navedene osobe, niti sam rekla "da pravimo bebu, on je već u godinama, a ja mlada, nadam se da će brzo doći beba", kao ni da sam pronašla ljubav svog života i da me se ne tiče što moj "verenik" ima ženu i dete.