Asmin Durdžić dao je reč Petji Bogdanovoj kako bi iznela svoje mišljenje.

- Za mene je na prvom mestu Bebica, koji jako ružno komentariše ljude. Na drugom mestu je Asmin, jer ružno komentariše devojke, za mene to nije muškarac. Na trećem mestu je Kačavenda - rekla je Petja.

- Po meni je Viktor, vidim da hoće da ide kući, ali mi ne prenosi negativnu energiju. Isto tako i Petja - rekao je Mladen Stojanović.

Murat pokazao zube

- Ja ne znam kakav vi problem imate s tim što želim da učim srpski i srpsku kulturu. Murat prodaje kafu. Ja sam prvi put ovde, nemam svaki dan hranu, dva mala budžeta sam dobio. Ja ću da te masiram, ti meni pare, ja tebi kafu, ti meni pare. Sutra ću da kupujem sve i da prodajem svima. Ja sam biznismen, i tamo i ovde...Kod starih učesnika je izraženo nepoštovanje prema novim učesnicima. Prva je Mina, drugi je Ivan Marinković. Želim da tebe vidim kako ćeš u Španiji da pričaš, kao što sam ja ovde samo 12 dana u Srbiji - rekao je Murat.

Dača i Jovana se posvađali

- Ja lično nisam osetila malicioznost samo od Terze, Anđela, Filipa Đukića i Luke Vujovića i Zorice Marković. Neprijatno mi je da o sebi govorim u superlativu. Ja sam jela za sedam dana tri puta, niko se nije zapitao da li sam skromna ili povučena?! Sramno je što mi neki ljudi samoinicijativno prilaze, pokušaju da mi uvale packu, pa kada ne uspe, oni odu i ogovaraju me...Za mene, tri najnegativnije osobe, definitivno će to biti ovaj lubeničar (Bebica), koji vređa ljude koje ne poznaje. Ja sam imala potrebu da Vas čujem Milena šta ste govorili, ali nisam mogla od njega, pošto samo uskače. Druga osoba koju ću navesti, to je Dača, samo zbog posprdavanja, sa onim obredima, koji po meni nisu hrišćanski - rekla je Jovana.

- E ovako, ti si lažna advokatica, sa 50 godina si došla da trliš ku*ac, idi završi fakultet i radi u struci - rekao je Dača.

- Nadrkbaba ti je ona što te je vaspitala - rekla je Jovana.

- Nadrkbaba je tvoj sin - rekao je Dača.

- Jedi go*na majmune! Brukaj se sujetno go*edo. Negativna osoba je Asmin, taj tvoj neki narednički ton koji si pokazao - rekla je Jovana.

- Negativna sam samo prema osobama koje su to zaslužile, a što se tiče izbora današnjeg, Viktore, izvini molim te. Znao si gde ćeš ući, mogao si već da budeš pripremljen. Sledeća osoba je Ivana, draga si mi, ali jedan dan si ovakva, drugi dan onakva, treći dan pevaš, četvrti plačeš. Treća negativna osoba, po meni, ovih dana je Rada - rekla je Sara.

