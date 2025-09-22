PRIJA NE MOŽE DA VERUJE ŠTA VIDI! Muzička zvezda dobila neočekivano iznenađenje za svoj rođendan, evo o čemu je reč: Koliko truda... (FOTO)
Muzička zvezda Aleksandra Prijović nedavno se porodila, što je izazvalo veliku pažnju domaćih medija, a danas ima još jedan divan razlog za slavlje – proslavlja rođendan.
Pevačica danas proslavlja 30. rođendan u društvu članova porodice i svojih najmilijih.
Priju je danas obradovalo mnogo rođendanskih iznenađenja, ali jedno se posebno izdvojilo – devojke iz njenog fan tima priredile su joj emotivan video sastavljen od uspomena iz detinjstva pa sve do danas.
Muzičku zvezdu je ovaj gest ganuo, pa se odmah oglasila.
- Devojke, hvala vam na ovom prelepom videu. Hvala što ste se ovoliko potrudile i hvala na poklonu. Ljubim vas puno - napisala je Aleksandra Prijović uz emodži koji plače.
– Za ovih 30 godina život ti je pružio mnogo toga... Za narednih 70 ne skidaj osmeh sa lica, voli i znaj da si voljena. Srećan rođendan, mama – napisao je Filip ispod zajedničke fotografije.
