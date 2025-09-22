Slušaj vest

Muzička zvezda Aleksandra Prijović nedavno se porodila, što je izazvalo veliku pažnju domaćih medija, a danas ima još jedan divan razlog za slavlje – proslavlja rođendan.

Pevačica danas proslavlja 30. rođendan u društvu članova porodice i svojih najmilijih.

Prija se oglasila
Foto: Printscreen

Priju je danas obradovalo mnogo rođendanskih iznenađenja, ali jedno se posebno izdvojilo – devojke iz njenog fan tima priredile su joj emotivan video sastavljen od uspomena iz detinjstva pa sve do danas.

Muzičku zvezdu je ovaj gest ganuo, pa se odmah oglasila.

Pevačica je okupila familiju Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin Instagram, Petar Aleksic/Kurir, Shutterstock, Petar Aleksić

- Devojke, hvala vam na ovom prelepom videu. Hvala što ste se ovoliko potrudile i hvala na poklonu. Ljubim vas puno - napisala je Aleksandra Prijović uz emodži koji plače.

Filip joj prvi čestitao

Filip Živojinović Foto: Nemanja Nikolić

– Za ovih 30 godina život ti je pružio mnogo toga... Za narednih 70 ne skidaj osmeh sa lica, voli i znaj da si voljena. Srećan rođendan, mama – napisao je Filip ispod zajedničke fotografije.

Aleksandra se obratila Filipu
Aleksandra Prijovic Ubice mog oca1.jpg
Aleksandra Prijović
screenshot-12.jpg

