ŠTA SE DOGODILO ANI BEKUTI? Pevačica neraspoložena, mrtva ozbiljna, izbegava svaku komunikaciju, rekla samo: Nemoj danas!
Nakon što je prethodne subote emitovana prva epizoda nove sezone emisije "Zvezde Granda", snimanja su se nastavila, a jedna od poslednjih koja je stigla bila je pevačica i članica žirija Ana Bekuta.
U crnoj odevnoj kombinaciji, Bekuta nije imala volju da razgovara, nije imala prepoznatljiv osmeh na licu i nije zastala pred novinarima koji su želeli da je fotografišu.
– Takav dan, šta da radiš. Nemoj, nešto nisam danas raspoložena. Ustala sam u 10 jutros – kratko je prokomentarisala dok je ulazila u studio, dok su se svi pitali zbog čega pevačica nije dobre volje.
Dara Bubamara u brushalteru i halterima
Iako je javnost navila da je folkerka uvek u tip-top sređenom izdanju, sada je prevazišla sebe.
Vatreno crvena kombinacija u koju se utegla, koja je veoma izazovna, ali ne i neprimerena, oduzela je dah svim prisutnima.
Naime, Dara se pojavila u crvenom brushalteru, preko kog je obukla sako iste boje i istog materijala, a sve je uklopila sa kratkom uskom suknjom istog dezena.
Sve je upotpunila rukavicama, ali i dubokim čizmama, koje je nakačila na crvene haltere.
Kurir.rs
