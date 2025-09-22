Slušaj vest

Nakon što je prethodne subote emitovana prva epizoda nove sezone emisije "Zvezde Granda", snimanja su se nastavila, a jedna od poslednjih koja je stigla bila je pevačica i članica žirija Ana Bekuta.

U crnoj odevnoj kombinaciji, Bekuta nije imala volju da razgovara, nije imala prepoznatljiv osmeh na licu i nije zastala pred novinarima koji su želeli da je fotografišu.

– Takav dan, šta da radiš. Nemoj, nešto nisam danas raspoložena. Ustala sam u 10 jutros – kratko je prokomentarisala dok je ulazila u studio, dok su se svi pitali zbog čega pevačica nije dobre volje.

Dara Bubamara u brushalteru i halterima

Iako je javnost navila da je folkerka uvek u tip-top sređenom izdanju, sada je prevazišla sebe.

Vatreno crvena kombinacija u koju se utegla, koja je veoma izazovna, ali ne i neprimerena, oduzela je dah svim prisutnima.

Naime, Dara se pojavila u crvenom brushalteru, preko kog je obukla sako iste boje i istog materijala, a sve je uklopila sa kratkom uskom suknjom istog dezena.

Sve je upotpunila rukavicama, ali i dubokim čizmama, koje je nakačila na crvene haltere.

