Utorak je omiljeni dan mnogim zadrugarima, a ovaj koji sledi će možda biti i najluđu, jer na imanje dolazi mlada i uspešna pevačica Zorana Mićanović!

Veliki šef pripremio je pravu poslasticu za sve ljubitelje dobre narodne i zabavne muzike, pa je dosta unapred angažovao mladu pevačicu da dođe i zapeva aktuelnim zadrugarima na žurci.

Poznata pevačica ulazi u Elitu

Zorana Mićanović je poznata kao neko ko svakodnevno puni klubove i pravi neverovatnu atmosferu na slavljima, a sutra će feštu prirediti i takmičarima najgledanijeg rijaliti programa u Srbiji.

Zorana Mićanović Foto: Kurir/A.S., ATA images

Odmah po završetku emisije Amidži šou, sutra uveče, u Eliti počinje nesvakidašnja žurka koja će trajati do ranih jutarnjih časova.

Pre Zorane Mićanović, atmosferu u Šimanovcima će zagrejati DJ Neba, koji je već postao rezident u Eliti.

