PRODUKCIJA ELITE SAOPŠTILA KOJA VELIKA ZVEZDA ULAZI U RIJALITI! Reč je o poznatoj pevačici, niste svesni šta se sprema
Utorak je omiljeni dan mnogim zadrugarima, a ovaj koji sledi će možda biti i najluđu, jer na imanje dolazi mlada i uspešna pevačica Zorana Mićanović!
Veliki šef pripremio je pravu poslasticu za sve ljubitelje dobre narodne i zabavne muzike, pa je dosta unapred angažovao mladu pevačicu da dođe i zapeva aktuelnim zadrugarima na žurci.
Poznata pevačica ulazi u Elitu
Zorana Mićanović je poznata kao neko ko svakodnevno puni klubove i pravi neverovatnu atmosferu na slavljima, a sutra će feštu prirediti i takmičarima najgledanijeg rijaliti programa u Srbiji.
Odmah po završetku emisije Amidži šou, sutra uveče, u Eliti počinje nesvakidašnja žurka koja će trajati do ranih jutarnjih časova.
Pre Zorane Mićanović, atmosferu u Šimanovcima će zagrejati DJ Neba, koji je već postao rezident u Eliti.
Pogledajte dodatni snimak: