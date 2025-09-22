Slušaj vest

Filip Mijatov, koji je u domaćim medijima poznat po učešću u rijalitiju Zadruga i aferom sa starletom Anom Korać, pretrpeo je tešku porodičnu tragediju nakon koje se gotovo potpuno povukao iz javnosti.

Njegov brat, Dimitrije Mijatov (42), nekadašnji učesnik rijalitija "Parovi", pronađen je mrtav u jednoj pekari u Beogradu 2021. godine. Uzrok smrti nije zvanično obelodanjen, pa je i danas nejasno šta se tačno desilo.

Tragedija

Dimitrije je tokom svog života bio upleten u razne kontroverze. Tokom učešća u Parovima otkrio je da je imao brojne probleme. Bio je u zatvoru i prepričavao je svoje iskustvo sa drogama. On je tokom svog učešća u Parovima otvoreno govorio o učestvovanju u krađama i organizovanim kriminalnim aktivnostim. Jednom prilikom je ispričao da je pljačkao radnje, da je u Grčkoj koristio lažna dokumenta i da je u Dominikanskoj Republici bio uključen u akcije skidanje klima uređaja sa zgrada.

Gubitak brata bio je FIlipu najbolniji trenutak u životu. Posle Dimitrijeve smrti, on je na Instagramu objavio emotivnu poruku: "Budi srećan na nekom boljem mestu. Voli te brat."

Filip se posle bolnog gubitka povukao iz javnog života, ne daje intervjue, a i gotovo da ne boravi u Srbiji. Njegov život se čini znatno mirnijim i tišim danas.

On je na svom instagram nalogu nedavno objavio fotografiju kako uživa na plaži, a u opisu je napisao "Posle dve godine jedna slika". aludirajući baš na to što ga nema u javnosti.

Pogledajte kako on danas izgleda:

