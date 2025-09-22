Slušaj vest

Neca Lazić poznatiji kao Neca TikTok upisao je fakultet u Nemačkoj, gde će studirati novinarstvo i komunikologiju.

Bivši zadrugar, čiji je brat nedavno pretučen, rešio je da promeni život iz korena. On treba da se preseli u Nemačku, gde je upisao prestižan fakultet.

- Spremam se za selidbu u inostranstvo gde ću nastaviti studije na jednom prestižnom univerzitetu. Upisao sam novinarstvo i komunikologiju - otkriva Neca Lazić i dodaje da nije zauvek završio sa rijaliti formatima.

- Što se tiče rijalitija - nikad ne reci nikad. Trenutno imam neke druge planove. Dobio sam vizu za Nemačku i planiram da živim tamo i da radim dok se školujem. Da sve to završim trebaće mi nekoliko godina. Možda posle toga poželim da se ponovo okušam u rijalitiju, to bi mogla da mi bude odskočna daska za neki posao kojim bih želeo da se bavim.

– Zamerao sam joj sitnice po kući, od običnih rasprava pravili smo ozbiljne svađe. Nikada nismo imali problem oko važnih stvari, već oko gluposti, a to ume da ode predaleko. Sada sam u fazi kada želim da joj dokažem da mogu više i bolje nego pre. Zna ona da je volim i da sam dobar muž i otac kada se potrudim – izjavio je Kristijan.

Nedavno je i da bi voleo da Kristinu odvede pred oltar i da planiraju još dece.

– Za njen rođendan smo se nadali da će biti treća ćerkica. Iskreno, voleo bih da imamo i ćerku i da tu stanemo. Ali, mislim da bi ponovo bio sin, jer je Kristina jaka žena kojoj je Bog namenio sinove da je čuvaju – rekao je on za medije.

