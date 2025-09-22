Slušaj vest

Učesnici "Elite 9" danas su za crnim stolom glasali za najnegativniju osobu u Beloj kući.

Ova tema pokrenula je mnoge rasprave među ukućanima, te su i Maja Marinković i Sunčica Bajić žestoko zaratile.

- Nisam nešto inspirisana, rano je da budem stroga, ali je sve razumljivo. Na prvo mesto ću da stavim Janjuša, u poslednje vreme je nešto negativan, osim u trenucima kada si u mom okruženju, jer jedino ti tada vidim iskren osmeh na licu. Kada god muljaš nešto, imaš naočare. Murat je druga osoba, nahvalio si me, hvala ti. Nisi ti kao čovek negativan, nego kada si pored osobe koja je negativna, ti poprimiš tu negativnu energiju - rekla je Maja.

Foto: Printscreen

- Jako si opasna, loša i opasna žena - nadovezala js Sunčica.

Foto: Printscreen

- Jao Sunčice, jako si mala ti za mene, takve kao ti jedem za doručak...Treća osoba, koga da navedem, ima ih mnogo. Ne utiču ljudi negativno na mene, ne družim se sa mnogo ljudi. Dobro smaračice, sredi noge, imaš uslove, ali si prljavuša. Meni je Vanja pozitivna osoba jako, ali me razluđuje ona situacija pored kreveta, one četke i ono sve - rekla je Maja.

Luka izdao Aneli, sve bliži Maji

1/4 Vidi galeriju Luka Vujović Foto: Petar Aleksić

Mina Vrbaški razgovarala je sa Asminom Durdžićem o razgovoru Luke Vujovića i Maje Marinković.

- Mislim da Aneli besni jer sam ja ispričala Majin i Lukin razgovor. Smeškali su se - rekla je Mina.

- Maja je luda, Maju boli du*e - kazao je Asmin.

- Priča sa Majom krišom, a zna kakvo je stanje sa Aneli. Zna da su njih dve na sudu - rekao je Dača.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: