"OČEVI SU IZUGUBILI ULOGU U PORODICI" Marija Šerifović o vaspitanju dece, šokirala pratioce nizom objava: Batina je iz raja izašla, nego šta!
Pevačica Marija Šerifović danas se oglasila na društvenoj mreži Instagram sa neobičnim pitanjem za svoje pratioce.
Ona je postavila anketu u kojoj su ljudi glasali "za" i "protiv" o tome da li su batine opravdana vaspitna metoda.
- Hajmo, jedna, za početak nedelje lagano balkansko-roditeljska anketa: Da li je batina iz raja izašla? - zapitala se poznata dama.
Inače, nedavno je zabeležen slučaj da je ćerka tužila oca jer joj je udario šamar, oko čega se u medijima podigla velika prašina.
Čitava sitauacija navela je Mariju da o ovoj temi prodiskutuje sa svojim fanovima, sa konima često komunicija preko društvenih mreža.
Sudeći po glasanju, 68 procenata je za "iz raja, nego šta", a 32 odsto za "naravno da nije".
Zatim, Šerifovićeva je podelila snimak u kom se ističe: "Nepopularna psihologija: ljubav, vaspitanje, čvrsta ruka i karakter." Gde jedna influenserka ističe da se u moderno vreme mnogo polaže na prava dece, te da je otac u porodici izgubio svoju ulogu.
Po svemu sudeći, pevačica je za tradicionalnu metodu vaspitanja dece.
Kurir.rs