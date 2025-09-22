Slušaj vest

Pevačica Marija Šerifović danas se oglasila na društvenoj mreži Instagram sa neobičnim pitanjem za svoje pratioce.

Ona je postavila anketu u kojoj su ljudi glasali "za" i "protiv" o tome da li su batine opravdana vaspitna metoda.

Marija Šerifović pita da li su batine opravdana metoda vaspitanja
Marija Šerifović pita da li su batine opravdana metoda vaspitanja Foto: Printscreen Instagram

- Hajmo, jedna, za početak nedelje lagano balkansko-roditeljska anketa: Da li je batina iz raja izašla? - zapitala se poznata dama.

Inače, nedavno je zabeležen slučaj da je ćerka tužila oca jer joj je udario šamar, oko čega se u medijima podigla velika prašina.

Čitava sitauacija navela je Mariju da o ovoj temi prodiskutuje sa svojim fanovima, sa konima često komunicija preko društvenih mreža.

Sudeći po glasanju, 68 procenata je za "iz raja, nego šta", a 32 odsto za "naravno da nije".

Zatim, Šerifovićeva je podelila snimak u kom se ističe: "Nepopularna psihologija: ljubav, vaspitanje, čvrsta ruka i karakter." Gde jedna influenserka ističe da se u moderno vreme mnogo polaže na prava dece, te da je otac u porodici izgubio svoju ulogu.

Po svemu sudeći, pevačica je za tradicionalnu metodu vaspitanja dece.

Kurir.rs

Marija Šerifović Izvor: Kurir