Jovan Radulović, influenser poznatiji kao Jodžir, nedavno je dospeo u žižu interesovanja kada je ušao u javni rat s Bakom Prasetom. Jovan je inače u dugogodišnjem braku sa Irenom, s kojom ima dvoje dece.

Irena radi kao novnarka na jednoj crnogorskoj televiziji, a javnosti je poznata još od svoje 15. godine kada je radila kao saradnik jedne emisije. Ipak, mnogi nisu znali da je Jodžira i Irenu zadesila strašna porodična nezgoda, kada je njihova ćerka Beka ostala bez prsta, greškom bake. Ali, na svu sreću sve se završilo dobro.

- Pakao mi se dešavao tih nekoliko dana. Otekao sam tada od plača. Beka je bila kod babe i ona joj zatvori vrata i otkine joj ceo prst. Irena je uspela da ga nađe. Baš odvratna priča… Stoji prst kod vrata. Poneli su kod doktora i uspeli su da joj prišiju. Njoj je sve to procirkulisalo, nokat joj je čak izrastao - rekao je Jodžir u potkastu kod MMC borca Vasa Bakočevića.

Prate ga skandali

Jodžir se pre nešto više od godinu dana našao u centru skandala kada se postao kandidat na predsedničkim izborima u Crnoj Gori.

Naime, kako su pisale "Vijesti", Radulović je prijavio da je tokom kampanje potrošio 485 evra, od ukupno 25.272 evra koliko je iz budžeta dobio za kampanju. Jodžir je tako profitirao, i to pozamašnu sumu novca, jer ostatak nepotrošenih sredstava neće morati da vrati u budžet.

Do ovih informacija je došla Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), koja je analizirala izveštaje o finansiranju izborne kampanje za predsedničke izbore u Crnoj Gori 2023. godine. U toj trci je, inače, učestvovalo sedam kandidata.

Javni rat između popularnog jutjubera Baka Praseta i crnogorskog influensera Jovana Radulovića Jodžira već neko vreme intrigira publiku na društvenim mrežama. Međutim, tenzije su sada dodatno eskalirale kada je Bogdan Ilić po prvi put u svom obraćanju spomenuo Radulovićevu suprugu – Irenu.

"Što bih prozivao nju? Žena normalac. Čovek je ostavio da bi blejao u Beogradu i snimao najgluplje klipove. Veliki pozdrav za njegovu ženu i saučešće što je u braku sa takvom budalom."

