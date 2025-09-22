Asmin tvrdi da je Sita vezivala sina i htela da ubije bebu njegove devojke

Asmin Durdžić je kao ovonedeljni vođa dobio zadatak od strane Velikog šefa da podeli budžete učesnicima i iznese mišljenje o svakom ponaosob.

Tokom sastanka došlo je do žestoke svađe između njega i Uroša Stanića, koja je eskalirala u fizički sukob, a snimak ovog incidenta je na svom Instagram profilu objavila Sita Ahmić.

Sita se ismejala Asminu

- Ne poštuješ nikoga. Mogu li da nastavim? Ajde otvori vrata molim te - rekao je Asmin, a potom je Urošu prišao sa leđa, uhvatio ga i podigao u nameri da ga izbaci iz Bele kuće.

- Lako je na meni demonstrirati silu - prokomentarisao je Uroš na snimku, uz koji je Sita dodala sledeći podrugljiv komentar:

- Hvala lepo, pokazao seljačina ko je. Uvedite mu Golubovića da ga ubije od batina i ovaj će izdržati rijaliti.

Sita proziva Asmina Durdžića

Međutim, tu se sukob nije zaustavio i već na sledećem videu može se videti kako Asmin prvo Uroša iz sve snage gađa novčanicama koje su mu bile u ruci, a potom se zaleće na njega.

Između njih dvojice munjevitom brzinom našao se Borislav Terzić Terza, zajedno sa Jovanom Tomić Matorom i oni su se svim silama trudili da spreče Durdžića da udari Stanića, koji je na kraju pao sa klupe.

Sita proziva Asmina Durdžića

Sita ni na ovu scenu nije ostala nema, te je dodala:

- Govedo seljačko kome on glumi silu. Jure ga kamataši.

Homofobična diskriminacija

Podsetimo, Asmin Durdžić je Uroša danas vređao i na osnovu seksualne orijentacije. On je u dvorištu provodio vreme sa Markom Janjuševićem Janjušem, koji je pokušavao da ga smiri, ali je Asmin na račun Stanića imao neprimerene komentare.

- Malo živaca - konstatova je Janjuš.

- Nemam ja živaca za p*dere... Ljubomoran što sam tebi hteo da dam veliki, a njemu srednji budžet - rekao je Asmin.

Pogledajte dodatni snimak: