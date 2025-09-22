Slušaj vest

Milan Stanković potpuno se povukao iz javnosti, a na mrežama se neretko oglašava.

Pevač se pre nekoliko dana oglasio iz crkve Silazak Svetog Duha na apostole u Obrenovcu, a sada je podelio objavu koja je bacila sve u rebus.

Ovako je Milan nekad izgledao:

Naime, u objavi koju je pevač podelio piše: "Kako se nositi sa lošom situacijom", , na šta je napisan samo jedan odgovor, a on je: "Prespavati ceo dan".

Nakon ove objave mnogi su se zapitali da li je sve u redu u njegovom životu.

Posvetio se duhovnom životu

Da podsetimo, Milan Stanković se pre nekoliko godina povukao sa muzičke scene i od tada se o njegovom privatnom životu malo zna u javnosti. Poznato je da se posvetio duhovnom životu i da mnogo vremena provodi po manastirima, gde je navodno bio i iskušenik.

Milan je navodno želeo i da se zamonaši u manastiru Podmaine u Crnoj Gori.

Svojevremeno su se oglasili iz manastira Podamine i naveli da je Stanković daleko od toga da postane iskušenik, te da je boravio kod njih samo zarad duhovnog mira.

