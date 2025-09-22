Slušaj vest

Bivši učesnici "Elite 8", Jovan Pejić Peja i Ena Čolić, nakon izlaska iz rijalitija dokazali su svima da je njihova ljubav jača od svega. Odoleli su svim iskušenjima, rešili nesuglasice i sada uživaju u vezi.

Njih dvoje se gotovo svakodnevno oglašavaju na društvenim mrežama, a po objavama možemo zaključiti da često provode vreme zajedno.

Uživaju na Kipru

Ena Čolić naskočila na Peju
Ena Čolić naskočila na Peju Foto: Printscreen

Ena i Peja otišli su na zajednički odmor, pa su se oglasili sa Kipra gde trenutno borave.

Pozirali su u plićaku i pokazali vitka tela, a Peja je podigao svoju izabranicu i držao je u naručju. Ono što su mnogi primetili jeste da je Jovan drastično smršao i da mu se ocrtavaju mišići.

Osim toga, Ena Čolić i Jovan Pejić Peja delili su mnoštvo zajedničkih trenutaka sa Kipra, gde smo mogli da vidimo kako se voze bagijem, uživaju u sladoledu, večeraju u restoranu pored mora konzumirajući mediteransku hranu i svašta još.

Ena i Peja Foto: Instagram, Printscreen TikTok, Printscreen

