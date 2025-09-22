Slušaj vest

Jedna od pevačica popularne ženske grupe Hurricane podelila je do sada nepoznatu informaciju koja baca novo svetlo na njihov početak.

Naime, Sanja Vučić je otkrila da je upravo ona bila ta koja je predložila Kseniju Knežević kao potencijalnu članicu, a zanimljivo je i da prvobitni plan nije bio da trio čini samo tri devojke.

– Tačno je – Ksenija mi je tada bila drugarica, predložila sam je i svidela im se. Plan je bio da nas bude pet, ali su producenti na kraju odustali od te ideje. Jedna devojka, Jelena iz Novog Sada, odustala je na samom početku, pa smo na kraju ostale nas tri – otkrila je ona.

Iako javnost najviše pamti Sanju Vučić, Ivanu Nikolić i Kseniju Knežević kao prepoznatljivi sastav grupe Hurricane, malo ko zna da je ideja bila znatno ambicioznija. Grupa je u početku zamišljena kao ženski kvintet, što bi definitivno donelo drugačiju dinamiku i možda potpuno drugačiji pravac karijere.

Uprkos tome što se odustalo od prvobitnog plana, trio je ostvario ogroman uspeh na domaćoj i međunarodnoj sceni, a njihov nastup na Pesmi Evrovizije 2021. dodatno ih je lansirao među najpopularnije izvođače iz regiona.

