Slađa Lazić, poznatija kao Poršelina obeležila je prošlu sezoni "Elite", ali i u ovoj svakodnevno je spominju. Iako učesnici čak I priželjluju i nadaju se da će se useliti u Belu kucu, ona trenutno ima pune ruke posla.

"Otkako je otvorila FirstaFans nalog, ogroman broj ljudi joj se javlja. Znate i sami kako je I ona blesava I opuštena, ali se čak I ona iznenadila brojem poruka, ali I željama. To je hit živi. Pošto ne voli da otkriva sa kim se I šta dopisuje, pokazala mi je samo par poruka. Ima od onih koji bi sa njom da izađu, do ekstrema da ona bude gospodarica a oni njeni robovi. Jedan je čak rekao da bi da je ženi, da misli da bi bila dobra majka, ali da ne može da isprati njen način života", ispričao nam je Slađin drug, a ona nam je kratko potvrdila informacije do kojih smo došli.

"Da se ne lažemo, svesna sam kako izgledam, da sam atraktivna, poželjna, ali uživo mi se nikada toliki broj ljudi nije udvarao. FiestaFans mi je otvorila oči, hit. Pazi kad sam se i ja iznenadila. Ima od standardnih varijanti, do sado mazo i ostalih, a pala je čak i bračna I to vrlo ozbiljna ponuda, ali polako. Ne žurim nigde, samo ću da ponovim da imam najjače fanove na svetu", zaključuje Slađa.

Slađa Lazić Poršelina Foto: Petar Aleksic/Kurir, Antonio Ahel/ATAImages

Kako saznajemo, kastinzi za ekskluzivne FiestaFans modele u Srbiji I dalje traju, a uskoro se očekuje potpisivanje ugovora i sa poznatim licima iz Hrvatske, Makedonije i Bosne i Hercegovine, a kako se šuška, neka imena će nas ozbiljno iznenaditi. Što ni ne čudi jer su, između ostalog, ozbiljne pare u igri.

