Milan Milošević otkriće rezulate ankete ko su najnegativniji učesnici Elite
Stars
MILAN MILOŠEVIĆ U ELITU UNOSTI JAKO VAŽNE VESTI! Za troje učesnika ovo nikako nije dobro saopštenje, evo o čemu je reč
Učesnici "Elite 9", nakon današnje podele budžeta Asmina Durdžića, imali su prilike da iskažću svoje mišljenje po pitanju toga ko je najnegativnija osoba u kući, tačnije, ko je po njihovom mišljenju najnegativniji.
A gledaoci su imali priliku da glasaju za onoga ko je po njihovom mišljenju najnegativniji putem ankete, te su sada sa televizije Pink odlučili da saopšte rezultet
Rezultati ankete
Boginja
TREĆE MESTO - LUKA VUJOVIĆ
DRUGO MESTO - IVAN MARINKOVIĆ
PRVO MESTO - TANJA BOGINJA
Večeras, voditelj Milan Milošević tokom "Pretresa nedelje" saopštiće im ove glasove publike, a sigurno će im popadati vilice kada budu saznali ovo.
