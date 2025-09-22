Slušaj vest

Učesnici "Elite 9", nakon današnje podele budžeta Asmina Durdžića, imali su prilike da iskažću svoje mišljenje po pitanju toga ko je najnegativnija osoba u kući, tačnije, ko je po njihovom mišljenju najnegativniji.

A gledaoci su imali priliku da glasaju za onoga ko je po njihovom mišljenju najnegativniji putem ankete, te su sada sa televizije Pink odlučili da saopšte rezultet

Rezultati ankete

Boginja

TREĆE MESTO - LUKA VUJOVIĆ

DRUGO MESTO - IVAN MARINKOVIĆ

PRVO MESTO - TANJA BOGINJA

Večeras, voditelj Milan Milošević tokom "Pretresa nedelje" saopštiće im ove glasove publike, a sigurno će im popadati vilice kada budu saznali ovo.

 Pogledajte dodatni snimak:

