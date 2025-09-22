Slušaj vest

Milosava Pravilović razgovarala je s Lukom Vujovićem, a tom prilikom podelila je svoja osećanja prema Asminu Durdžiću, s obzirom na to da Luka veruje da joj se on dopada.

- Nemoj da se zaljubiš...Ti si se zaljubila - pitao je Luka.

- Ne bre. Ja koga poštujem i cenim, ja ga poštujem i cenim do kraja - rekla je Milosava.

- Je l' si se ti zaljubila - pitao je Luka.

- Nisam, nije loš kada ga gledam ovako, ali šta će to meni ovde?! Nešto mi je sumnjivo oko njega! Jovan mali je rekao što će smuvati mene pre ulaska, a zašto on javno to priča, mene to čudi. Kaže ozbiljno danas: "Ona je moja žena" - rekla je Milosava.

Koje si ti godište?! Okej, ne moraš da mi kažeš, a ova jedna mu je tamo bila '58 godište - rekao je Vujović.

- Ova situacija sada, sa ovom (Stanija) - rekla je Milosava.

- Ne znam, vidiš da je rekao da su u zategnutom odnosu, drži ga na distanci - rekao je Luka.

- Pa to i radim - rekla je Milosava.

- Ja ako budem vođa, poslaću vas u izolaciju - rekao je Luka.

- Ako to uradiš, ja ne znam šta ću - rekla je Milosava.

Luka izdao Aneli posle samo nekoliko dana

Mina Vrbaški razgovarala je sa Asminom Durdžićem o razgovoru Luke Vujovića i Maje Marinković.

- Mislim da Aneli besni jer sam ja ispričala Majin i Lukin razgovor. Smeškali su se - rekla je Mina.

- Maja je luda, Maju boli du*e - kazao je Asmin.

- Priča sa Majom krišom, a zna kakvo je stanje sa Aneli. Zna da su njih dve na sudu - rekao je Dača.

