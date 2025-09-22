Slušaj vest

Domaće medije danas pune naslovi o Atini Ferari koja je progovorila o navodnoj aferi sa folkerom Acom Lukasom.

Atina Ferari je, za one koji ne znaju, srpska starleta i igračica koja je rođena 22. januara 1993. godine u Beogradu, a njeno pravo ime je Kristina Marković i uglavnom ga krije od javnosti.

Karijeru je gradila u rijaliti šou "Parovi", a zbog neprimerenog ponašanja izbačena je iz takmičenja, kako se navodi, starleta je pred milionskim auditorijumom vređala tragično preminulu devojčicu.

Atina Ferari isticala je ranije da joj je želja da izbaci autobiografiju kada bude imala intimni odnos sa 30 pevača.

Mnogi pevači su se našli na njenom spisku

Tvrdila je svojevremeno da je navnodno bila u vezi sa Topalkom, Dinčom, Slobom Vasićem, ali i Markom Miljkovićem.

Jednom prilikom je na svom Instagram profilu podelila intimnu fotografiju sa Miljkovićem, aludirajući na to da su njih dvoje bili zajedno i na taj način "potkačila" Lunu Đogani. Što je mnoge ostavilo bez teksta.

Dok su pozirali Marko Miljković je Atinu Ferari ljubio u obraz, a sudeći po fotografiji, njih dvoje su uživali u noćnom provodu.

- Izvini, Luna, ali ja sam ga ipak prva imala - napisala je tada uz objavu starleta Atina Ferari.

Igrala je kao striptizeta u spotovima, a snimila je i svoju pesmu "Minus faza", za koju joj je Ivana Selakov pevala prateće vokale.

Atina Ferari priznala vezu sa Acom Lukasom

